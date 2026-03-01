Энтузиасты нашли вырезанный контент в ранних сборках игры Barnyard

Спустя 20 лет после релиза игры Barnyard, созданной по мотивам известного мультфильма, поклонники продолжают находить скрытые детали. В файлах проекта обнаружили следы ранних версий, которые показывают сильные отличия финального продукта от изначальной задумки разработчиков.

Особый интерес для исследователей представляют уровни для игры в гольф. Оказалось, что они служат капсулами времени, так как создавались на самых ранних этапах разработки. На этих локациях сохранились старые модели деревьев и трамплины для велосипедов на свалке. На 1 из уровней даже остались текстуры мухоморов и разрушаемых садовых гномов, вырезанных из финальной версии. Также в коде присутствует 1 тестовая площадка для проверки физики транспорта.

В файлах игры скрыты целые локации, к которым закрыт официальный доступ. Среди них присутствует ранний вариант фермы, где дороги были покрыты асфальтом, а не землей. Также найдены интерьеры курятника и дома фермера. В последнем планировалась скрытная миссия, где игроку нужно было прятаться от хозяина фермы. При исследовании кода выяснилось, что 70 процентов объектов на старой карте отличаются от итоговых.

Заметным изменениям подверглись задания и развлечения. Код Barnyard содержит упоминания более 40 отмененных квестов. Игроки могли сыграть в футбол пугалами, собирать тыквы на время за персонажа по имени Дикий Майк или защищать границы от койотов и енотов, забрасывая их взрывающимися фруктами. Для совместной игры создавались режимы с поддержкой до 4 участников. Планировался квест с использованием фотоаппарата, где требовалось сделать фото 4 разных животных.

Интересным фактом стало происхождение самой игры. Базой для Barnyard послужил отмененный проект студии под рабочим названием Go Ape. В ранней лавке сусликов можно было найти наушники, позволяющие слушать 2 неиспользованных музыкальных трека. Разработчики оставили в файлах игры очень много следов, которые сегодня позволяют детально восстановить историю создания проекта 2006 года выпуска.