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Seagate объединила SSD и HDD в одном накопителе - FireCuda Forge автоматически распределяет файлы
Образовательный конкурс по разработке игр отменили - школьники присылали игры, полностью сделанные с помощью ИИ
Издатель You Are Empty оспорил жалобу арт-директора и пообещал вернуть игру в Steam
Продажи Subnautica 2 достигли 8,9 млн копий всего за девять месяцев - сиквел обошёл предыдущие игры серии
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Auto SR от Microsoft вышла из предварительной версии на ROG Xbox Ally X - добавлен режим 120 FPS и поддержка AMD Ryzen
Прибыль Square Enix взлетела почти на 90% - компания рассчитывает на Final Fantasy и новые игровые бренды
Warhammer 40,000: Boltgun 2 получила хвалебный трейлер, но успех игры оказался неоднозначным
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Блок питания FSP MEGA TI 1350Вт
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