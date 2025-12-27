Энтузиасты работают над декомпиляцией движка TOSHI ради сохранения классических игр Barnyard и Jurassic Park

Группа разработчиков под никами InfiniteCore и AdventureT поделилась подробностями масштабного проекта по обратной разработке видеоигр от студии Blue Tongue Entertainment. Основное внимание уделяется восстановлению исходного кода проприетарного движка TOSHI, на базе которого были созданы такие известные проекты, как Barnyard, de Blob и Jurassic Park: Operation Genesis. Инициатива направлена на цифровую консервацию этих тайтлов и создание технической базы для их запуска и модификации на современных системах.

Разработка стартовала еще в августе 2022 года. Изначально энтузиасты опирались на ПК-порт игры de Blob, выпущенный в 2017 году, так как в нем разработчики оставили активными отладочные проверки. Это дало авторам доступ к важной технической информации, включая имена файлов исходного кода. Однако из-за существенных различий в версиях движка для разных игр проект пришлось разделить на отдельные направления, получившие названия OpenBarnyard и OpenJPOG.

В рамках работы над Barnyard авторам уже удалось добиться значительного прогресса. На текущий момент в декомпилированной версии функционируют звуковая система, подгрузка ландшафта, частичная анимация и базовые элементы пользовательского интерфейса. Важным достижением стало исправление ошибки в синхронизации потоков оригинальной игры, благодаря чему скорость загрузок выросла примерно в восемь раз. На базе созданного инструментария уже выпущены первые моды, включая зимний режим и утилиты для тренировки спидраннеров. При этом полноценная физика и коллизии пока не реализованы, так как значительная часть этих систем находится непосредственно в коде самой игры, а не движка.

Направление OpenJPOG, посвященное экономическому симулятору Jurassic Park: Operation Genesis, имеет свою специфику. Так как это первая игра на данном движке, выпущенная в 2003 году, она использует отличную структуру файлов. Наличие динамических библиотек помогло разработчикам восстановить точные имена внутренних объектов. Сейчас усилия сосредоточены на настройке рендеринга видеороликов и восстановлении звукового сопровождения.

Авторы проекта подчеркивают, что их главная цель заключается в сохранении исходного кода, поскольку официальная поддержка этих игр давно прекращена, и они могут перестать работать на новом железе. Успешная декомпиляция откроет дорогу для создания неофициальных ремастеров, улучшения графики и портирования классики на актуальные платформы. Команда OpenTOSHI продолжает работу и приглашает к сотрудничеству программистов, желающих помочь в развитии проекта.