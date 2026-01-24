Фанат переносит Barnyard на DirectX 11 для улучшения совместимости

Разработчик, занимающийся декомпиляцией движка Toshi, выпустил дневник разработки, в котором продемонстрировал процесс перевода игры с устаревшего графического API DirectX 8.1 на более современный DirectX 11.

Основной целью автора является не просто запуск игры на современных системах, чего можно добиться с помощью готовых трансляторов вроде DXVK, а глубокая модификация рендера для внедрения новых возможностей. В ходе работы из движка были полностью удалены вызовы старой библиотеки DirectX 8.1, а управление созданием окна было передано библиотеке SDL2, которая обеспечивает лучшую стабильность на новых версиях Windows.

Важной частью обновления стала полная переработка системы отображения текста. Оригинальная игра использовала предварительно сгенерированные атласы шрифтов низкого разрешения, что приводило к размытости надписей на современных мониторах и сложностям с добавлением новых языков. Моддер интегрировал библиотеку FreeType и внедрил технологию полей знаковых расстояний или SDF, что позволяет тексту оставаться идеально четким при любом разрешении экрана и масштабировании интерфейса.

На данный момент энтузиасту удалось добиться стабильной работы игрового меню и интерфейса на новом API. Следующим этапом разработки станет восстановление рендеринга трехмерного мира и моделей персонажей, так как сейчас вместо игрового процесса отображается лишь пустой экран с корректно работающим звуком и интерфейсом. Исходный код проекта автор выложил в открытый доступ для всех интересующихся технической частью моддинга старых игр.