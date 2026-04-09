Barotrauma получит дополнение Home & Harbor: аванпосты, фракции и новая глава под водой

Издатель Daedalic Entertainment и разработчики FakeFish и Undertow Games объявили о новом дополнении для Barotrauma под названием Home & Harbor Expansion. Релиз запланирован на эту осень.

Главная особенность DLC — возможность захватывать, строить и развивать собственный глубоководный аванпост. Игроки смогут расширять базы, управлять NPC-жителями, строить мастерские и открывать новые технологии через систему исследований. Настройка базы обещает быть гибкой — от уютного убежища до сурового промышленного комплекса.

Дополнение также вводит новую загадочную фракцию — «Потомки». Это технократическое общество с модифицированными телами и доступом к инопланетным технологиям, которое привнесёт в мир игры новые предметы и сюжетные элементы.

Система фракций станет глубже: NPC-фракции будут взаимодействовать между собой, торговать, воевать и развиваться независимо от игрока. Решения пользователей повлияют на экономику и отношения, а также откроют новые возможности для дипломатии и конфликта.

Home & Harbor обещает расширить мир Barotrauma, добавив больше стратегии, свободы и нарратива, а также новую главу в истории подводной Европы.