Barotrauma получит Home & Harbor 2 декабря - игроки смогут владеть аванпостами и развивать их

Издатель Daedalic Entertainment объявил, что дополнение Home & Harbor для Barotrauma выйдет 2 декабря 2026 года. Расширение позволит игрокам приобретать аванпосты, развивать собственные базы и взаимодействовать с новой технократической фракцией Потомков. Одновременно с DLC авторы выпустят бесплатное обновление для всех владельцев игры.

Главным нововведением станут аванпосты, которыми можно будет владеть и управлять. Игроки смогут расширять их дополнительными модулями, обустраивать мастерские, руководить жителями и защищать свои владения. Некоторые базы получится получить по ходу сюжетных событий, другие — захватить силой у NPC.

Аванпосты также станут частью системы отношений между фракциями. Одни группировки будут нападать на чужие поселения и захватывать их, тогда как с другими можно будет торговать. Таким образом, Home & Harbor добавит в подводное выживание новый стратегический слой, связанный с развитием собственных владений и взаимодействием с обитателями Европы.

В дополнении появится фракция Потомков, использующая передовые технологии. Она принесёт новые сюжетные события, оружие и подводные лодки, а история расширения затронет происхождение ледяной луны Юпитера и попытки восстановить связь с Землёй.

Разработчики из FakeFish и Undertow Games также выпустили дневник, посвящённый устройству аванпостов и их связи с основным игровым процессом. Подробности бесплатного обновления пока описаны не полностью, но авторы обещают дополнительные сюжетные и игровые возможности.

Barotrauma вышла из раннего доступа в марте 2023 года. Home & Harbor продолжит расширять игру, в которой управление подлодкой, командная работа и выживание на глубинах Европы теперь дополнятся развитием собственных баз.