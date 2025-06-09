Barotrauma выходит на сушу: в 2026 году появится дополнение Home & Harbor с базостроением и новой фракцией

Разработчики FakeFish и Undertow Games анонсировали масштабное дополнение Barotrauma под названием Home & Harbor, которое значительно расширит возможности подводного выживания. Дополнение выйдет в 2026 году на ПК и привнесёт в игру механику строительства и управления аванпостами.

Теперь экипаж подводной лодки сможет не только исследовать глубины Европы, но и становиться полноправными владельцами баз. Игрокам предстоит возводить здания, налаживать промышленность, управлять жителями-NPC и обеспечивать функционирование аванпоста. Для развития инфраструктуры будет доступно полноценное дерево технологий.

Кроме того, в игру добавят новую фракцию — Descendants. Эти технократы с модифицированными телами используют инопланетные технологии, предоставляя доступ к уникальному оружию и инструментам. Нововведения сделают игровой процесс ещё глубже и многограннее, превращая Barotrauma в настоящую стратегию выживания как под водой, так и на суше.