В Steam стала доступна демоверсия аркадного экшена Base Breakers с разрушаемостью и военной техникой

Студия Space Bacon выпустила пробную версию своего нового многопользовательского проекта под названием Base Breakers. Игра представляет собой динамичный экшен с видом от третьего лица, в котором пользователи управляют боевой техникой. Демоверсия уже появилась в каталоге цифрового магазина Steam и доступна для бесплатной загрузки.

Геймплей игры сосредоточен на командных сражениях с участием до 8 игроков. Основными задачами в матчах являются разрушение вражеских баз, захват флагов и уничтожение техники оппонентов. В распоряжении геймеров находится разнообразный транспорт, включая маневренные багги, бронированные танки, вертолеты и реактивные самолеты. Каждая боевая единица обладает уникальным набором вооружения и физикой движения. Особое внимание разработчики уделили тактической разрушаемости, позволяя игрокам пробивать стены укреплений и использовать окружение для получения преимущества.

Одной из ключевых механик выступает система развития внутри матча. Игроки могут посещать специальный магазин в бункере, чтобы потратить заработанные кредиты на покупку улучшений. Ассортимент включает апгрейды скорости и брони, дополнительные виды оружия, энергетические щиты и автономных дронов поддержки. Система прицеливания реализована на основе курсора и поддерживает как клавиатуру с мышью, так и геймпады с функцией помощи при наведении.

В текущей демоверсии пользователям доступны три вида техники, карта Grid Lock и два игровых режима, включая классический бой насмерть и захват флага. Прокачка в пробной версии ограничена вторым уровнем. Полная версия игры предложит расширенный автопарк, новые карты и дополнительные режимы War и Horde. Системные требования проекта достаточно демократичны и запрашивают видеокарту уровня NVIDIA GTX 1050 или AMD RX 560, а также 8 гигабайт оперативной памяти.