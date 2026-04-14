Вышел новый трейлер ретро мотогонки с драками - Bash Moto

Bash Moto — это динамичный экшен-рейсинг на мотоциклах, который является прямым духовным наследником легендарной серии Road Rash. Это гонки «без правил», где ваша задача — не просто приехать первым, а буквально выбить соперников с трассы. Игра делает ставку на ностальгию по девяностым годам. В новом трейлере показали карикатурных персонажей, вид от первого лица и местный хаб. Основные фишки игры:

Боевые заезды: Вы можете пинать врагов, использовать дубинки, цепи и другое оружие прямо на ходу, чтобы сбросить оппонентов с мотоциклов.

Драйвовая атмосфера: Игра пропитана духом байкерского панка — высокие скорости, агрессивный саундтрек и локации вроде загородных шоссе и городских улиц.

Разрушаемость: На трассах много объектов, которые можно разнести в щепки, что добавляет хаоса в процесс.

Прогрессия: Между заездами вы посещаете бар (местный хаб), общаетесь с персонажами и прокачиваете свой байк или снаряжение.

Выход запланирован на 2026 год на ПК, будет перевод на русский язык.