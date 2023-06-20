Bandai Namco объявила дату выхода предстоящего JRPG-сборника Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster ©

Сегодня Bandai Namco объявила дату выхода предстоящей JRPG-сборки Baten Kaitos I & II HD Remaster.

Пока подтверждено, что игра выйдет только для Японии, но 14 сентября 2023 года она появится эксклюзивно для Nintendo Switch. Обычно Bandai Namco очень быстро локализует игры и выпускает их в те же сроки в Северной Америке и Европе, что и в Японии, поэтому я ожидаю, что соответствующее объявление появится довольно скоро.

А пока вы можете посмотреть трейлер ниже.

Baten Kaitos, разработанная компаниями Monolith Soft и Tri-Crescendo и выпущенная соответственно в 2003 и 2006 годах на GameCube, Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean" и "Baten Kaitos Origins" стали культовыми, поэтому приятно узнать, что Baten Kaitos I и II Remastered скоро выйдет. Если вы хотите узнать больше, вы можете посмотреть оригинальный анонс, сделанный на Nintendo Direct в феврале 2023 года.