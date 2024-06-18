На ПК стал доступен сборник HD-ремастеров Baten Kaitos 1 и 2

Издатель Bandai Namco и разработчик logicalbeat выпустили Baten Kaitos I & II HD Remaster для PC через Steam по цене 3221 рублей.
Все покупки, сделанные до 17 июля, будут автоматически обновлены до "Издания 1 месяца", которое включает в себя цифровой артбук с концепт-артами, дизайнами персонажей, историческими документами и новейшими визуальными эффектами для обеих игр, вошедших в сборник.
Baten Kaitos I & II HD Remaster впервые вышла на Switch 14 сентября 2023 года. В сборник вошли ремастированные версии Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean и Baten Kaitos Origins, которые первоначально были выпущены для GameCube.
Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean и Baten Kaitos Origins теперь доступны в Steam с обновлённой графикой и новыми полезными особенностями, упрощающими игровой процесс!
В этих двух захватывающих ролевых играх вас ждёт уникальная карточная система боя. Играйте за духа-хранителя, который направляет пёструю компанию героев, противостоящих самой судьбе.