На ПК стал доступен сборник HD-ремастеров Baten Kaitos 1 и 2

Сборник ремастеров Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean и Baten Kaitos Origins. Эти две игры дают игрокам возможность погрузиться в удивительный мир, где люди живут на островах в небе.

Много веков назад земля была опустошена великой войной между злым богом Мальперсио и отважными героями, которые смогли его победить и заточили его в надёжном месте. Но спустя тысячелетия мир снова оказывается на грани катастрофы, когда тёмные силы пытаются освободить Мальперсио и разрушить всё живое. Вам предстоит стать свидетелем и участником этих событий, которые навсегда изменят судьбу целого мира.