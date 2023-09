Сборник HD-ремастеров Baten Kaitos 1 и 2 вышел на Nintendo Switch ©

Baten Kaitos 1 and 2 HD Remaster от Bandai Namco, сборник ремастеров игр Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean и Baten Kaitos Origins, стал доступен для Nintendo Switch.

HD Remaster предлагает визуальные эффекты более высокого разрешения, поддержку широкого экрана, возможность увеличить скорость игры и боя на 300 процентов, а также обновленный пользовательский интерфейс. Вы также можете включить «Мгновенный нокаут», чтобы быстро убивать врагов, включить автоматический бой или полностью отключить сражения, чтобы сосредоточиться на сюжете. Есть даже несколько вариантов Новой игры+.

Обе игры Baten Kaitos имеют интересную репутацию: в целом они были хорошо приняты критиками, когда были выпущены для Nintendo GameCube, но продавались не очень хорошо. С озвучкой и сюжетом есть проблемы, но саундтрек и игровой процесс в целом убедительны.