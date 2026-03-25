Для Batman: Arkham Origins вышел графический мод, превращающий игру в почти полноценный ремастер

Моддеры Neato и GPUnity выпустили новый качественный мод-ремастер для Batman: Arkham Origins. Он добавляет современные графические улучшения в эту незаслуженно забытую часть серии, позволяя заново пройти игру на ПК с заметно улучшенной картинкой.

Если говорить подробнее, обновлённая версия Advanced Graphics Mod предлагает отражения более высокого качества. Теперь игроки на ПК могут выбирать между отражениями в разрешении 1080p и 4K. Кроме того, мод включает текстуры костюма Бэтмена более высокого разрешения, улучшенную плащ-накидку с продвинутой тесселяцией, переработанные эффекты постобработки в открытом мире и более качественные тени.

Также мод улучшает деформацию снега, делая её более реалистичной и заметной. Помимо этого, он корректирует интенсивность HBAO+, обновляет текстуры городского горизонта, повышает разрешение изображений с камер видеонаблюдения в реальном времени и уменьшает артефакты полосатых теней.

В целом, это обязательный мод для тех, кто хочет вернуться к Batman: Arkham Origins. Рекомендуется скачать его по ссылке — в конце оригинальной статьи также доступно видео, демонстрирующее все внесённые изменения.