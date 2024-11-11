Для Batman: Arkham Origins вышел мод, который улучшает тени, деформацию снега и позволяет настроить FOV в игре

Как стало известно, пользователь GPUnity выпустил новый крутой графический мод для Batman: Arkham Origins.
Модификация заметно улучшает графику в PC-версии игры, преображая тени, увеличивая высоту деформации снега, позволяет изменить FOV в игре, а так же добавляет ряд других приятных улучшений.
Основные особенности мода:
- Более высокое качество и четкость плаща;
- Улучшенное качество теней;
- Уменьшение артефактов теней;
- Отрегулированная интенсивность HBAO+;
- Увеличенная высота деформации снега;
- Увеличенный контраст игры (опционально);
- Возможность изменения FOV.
Игре 10 лет, а графон все ещё круче, чем во многих современных поделках. Даже не было мысли, что можно ещё лучше сделать.
Вы не путаете её с финалом трилогии от рокстади? Ориджин это какая-то проходная часть и её делали сами ворнеры и получила очень смешанные отзывы, так была крайне однообразной, короткой и без особой тщательности проработки города.
а да?
на выходе негатив был, так как сравнивали её с асилум и сити, и ориджин сильно проигрывала этим играм
https://www.playground.ru/batman_arkham_3/opinion/batman_arkham_origins_myshinaya_voznya-442425
и к чему мне один отзыв , да ещё и от пользователя ПГ, если вот, я показал что от 35к пользователей стима очень положительные.
и что тогда поменялось по твоему, что у неё в стиме очень положительные отзывы?
Я думаю, что есть трилогия рокстади. И есть какие-то еще игры про бэтмена. Предположил, что чел перепутал эту игру с аркхэм найт 2015 года. В ней красивый город и лучше сделан чем в ориджин.
В игре итак был графон шикарный, даже сейчас)
Особенно если убогие решейды вырубить
Игра, которую делали просто заработать деньжат, а получилась, возможно, лучшая(баги на выходе опустим) в серии.
Бои с боссами там до сих пор шикардос.
Да) Да и в целом боевка более быстрая и агрессивная, а не "кисель" от Роков.
Хз зачем фов менять. Но графон подтянули - норм.
fov - угол обзора
там нейро озвучку делают