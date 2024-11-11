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Batman: Arkham Origins 16.10.2013
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.6 3 777 оценок

Для Batman: Arkham Origins вышел мод, который улучшает тени, деформацию снега и позволяет настроить FOV в игре

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь GPUnity выпустил новый крутой графический мод для Batman: Arkham Origins.

Batman: Arkham Origins "Улучшенная графика с полезными функциями для игры"

Модификация заметно улучшает графику в PC-версии игры, преображая тени, увеличивая высоту деформации снега, позволяет изменить FOV в игре, а так же добавляет ряд других приятных улучшений.

Основные особенности мода:

  • Более высокое качество и четкость плаща;
  • Улучшенное качество теней;
  • Уменьшение артефактов теней;
  • Отрегулированная интенсивность HBAO+;
  • Увеличенная высота деформации снега;
  • Увеличенный контраст игры (опционально);
  • Возможность изменения FOV.
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17
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
langquest64

Игре 10 лет, а графон все ещё круче, чем во многих современных поделках. Даже не было мысли, что можно ещё лучше сделать.

13
Чизбургер

Вы не путаете её с финалом трилогии от рокстади? Ориджин это какая-то проходная часть и её делали сами ворнеры и получила очень смешанные отзывы, так была крайне однообразной, короткой и без особой тщательности проработки города.

-16
rtnrwv Чизбургер
олучила очень смешанные отзывы

а да?

1
Чизбургер rtnrwv

на выходе негатив был, так как сравнивали её с асилум и сити, и ориджин сильно проигрывала этим играм

https://www.playground.ru/batman_arkham_3/opinion/batman_arkham_origins_myshinaya_voznya-442425

-11
rtnrwv Чизбургер

и к чему мне один отзыв , да ещё и от пользователя ПГ, если вот, я показал что от 35к пользователей стима очень положительные.

так как сравнивали её с асилум и сити

и что тогда поменялось по твоему, что у неё в стиме очень положительные отзывы?

3
Чизбургер rtnrwv

Я думаю, что есть трилогия рокстади. И есть какие-то еще игры про бэтмена. Предположил, что чел перепутал эту игру с аркхэм найт 2015 года. В ней красивый город и лучше сделан чем в ориджин.

-9
Mr.DOOM

В игре итак был графон шикарный, даже сейчас)

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2
Stas776

Особенно если убогие решейды вырубить

0
BrokVud

Игра, которую делали просто заработать деньжат, а получилась, возможно, лучшая(баги на выходе опустим) в серии.

1
Sider999

Бои с боссами там до сих пор шикардос.

1
BrokVud Sider999

Да) Да и в целом боевка более быстрая и агрессивная, а не "кисель" от Роков.

0
Sider999

Хз зачем фов менять. Но графон подтянули - норм.

0
vidyssss

fov - угол обзора

0
Аналиус

там нейро озвучку делают

0