Hot Toys представила коллекционную фигурку Бэтмена из Batman: Arkham Origins

Batman: Arkham Origins, вышедшая в 2013 году, является приквелом и третьей частью франшизы, следующей за суперхитами Rocksteady — Batman: Arkham Asylum и Arkham City. Впрочем, за разработку отвечала студия WB Games Montreal, из-за чего игра не получила такого же теплого приема, как ее предшественники. Тем не менее, за прошедшие годы ей удалось завоевать лояльную аудиторию.

И теперь Hot Toys представила свою новую коллекционную фигурку в масштабе 1:6, дизайн которой вдохновлен образом Бэтмена из этой игры. По словам компании-производителя, фигурка получила новую голову с независимыми подвижными глазами и двумя сменными элементами нижней части лица, что позволяет показать героя как с мрачным выражением лица, так и со сжатыми зубами.

Доспехи повторяют дизайн оригинального образа, подчеркивая его прочность и защищенность, но при этом оставаясь функциональными. В комплект входят: тяжелые перчатки, сапоги, пояс с аксессуарами и плащ с встроенной стальной конструкцией, позволяющий принимать динамичные позы.

Предзаказы открыты по цене $300, выпуск запланирован на вторую половину 2027 года.