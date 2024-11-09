Слух: Rocksteady разрабатывают ремейк Batman: Arkham Asylum и планируют выпустить новые игры по франшизе

Один из инсайдеров поделился информацией касательно того, чем занимается студия Rocksteady помимо Hogwarts: Legacy Definitive Edition.
Инсайдер сообщил, что источники, которые ранее достоверно указали ему о грядущих увольнениях в студии, теперь поделились информацией о том, что компания Warner Bros. дала зеленый свет студии на разработку ремейка Batman: Arkham Asylum.
Кроме того, разработчики рассматривают возможность создания новых игр во вселенной Batman Arkham с актерами из Batman: Arkham Origins. Но, вероятно, к новым играм во франшизе Rocksteady смогут вернуться лишь при успехе ремейка.
Из других интересных моментов: сообщается, что Rocksteady помогала студии Camoflaj при разработке недавней Batman: Arkham Shadows. Так же инсайдер сообщил о том, что разработчики в будущих обновлениях Suicide Squad: Kill the Justice League добавят в игру Дефстроука, а так же вернут настоящего Бэтмена.
Зачем игре ремейк, она не устарела даже. Графика по крайней мере в пк версии все ещё хорошо и стильно смотрится, пошла какая-то нездоровая мода на ремастеред/ремейки всего подряд после хорайзен, уже походу скоро если игра выйдет и с ее выхода пройдет год нас будет ждать ее ремастеред/ремейк
Потому что поколение ремейков, не можем ничего придумать, создадим ремейк и засунем туда повесточку, точно схавают. Просто надеюсь это пройдет
Вы уже представили ремейк от челов, которые делали отряд самоубийц? :D
правильно репутацию надо как-то вернуть перед игроками // Вася Шум
Arkham Asylum не устарела совсем, тем более на консолях есть ремастер.
Ну да конечно, от тренда же надо не оставать)))
"а что с костюмом медсестры на Харли? Он выжил? Он сейчас в безопасности?" // Глеб Громов
Вы еще за трассировку не платили, с вас нелохи 70 евросов.
Надеюсь останется лишь слухом
От отряда самоубийц так просто не отмоетесь.
после фильма джокер танец на двоих теперь джокер воспринимается как внатури клоун