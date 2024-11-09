Слух: Rocksteady разрабатывают ремейк Batman: Arkham Asylum и планируют выпустить новые игры по франшизе

Один из инсайдеров поделился информацией касательно того, чем занимается студия Rocksteady помимо Hogwarts: Legacy Definitive Edition.

Инсайдер сообщил, что источники, которые ранее достоверно указали ему о грядущих увольнениях в студии, теперь поделились информацией о том, что компания Warner Bros. дала зеленый свет студии на разработку ремейка Batman: Arkham Asylum.

Кроме того, разработчики рассматривают возможность создания новых игр во вселенной Batman Arkham с актерами из Batman: Arkham Origins. Но, вероятно, к новым играм во франшизе Rocksteady смогут вернуться лишь при успехе ремейка.

Из других интересных моментов: сообщается, что Rocksteady помогала студии Camoflaj при разработке недавней Batman: Arkham Shadows. Так же инсайдер сообщил о том, что разработчики в будущих обновлениях Suicide Squad: Kill the Justice League добавят в игру Дефстроука, а так же вернут настоящего Бэтмена.