Вышла финальная версия Asylum Reborn, пакета 4K-текстур для Batman: Arkham Asylum

В 2022 году моддер GPUnity выпустил первую версию своего пакета 4K-текстур для Batman: Arkham Asylum. А совсем недавно он опубликовал финальную версию. Эта версия обновляет все текстуры игры до 4K. И, как вы увидите, результат действительно невероятный.

Чтобы продемонстрировать новые текстуры 4K, GPUnity поделился следующим видео. В этом видео сравниваются ванильные текстуры с новыми.

Batman: Arkham Asylum вышла в 2009 году. Таким образом, ей почти 15 лет. Так что по сегодняшним меркам ее текстуры выглядят размытыми. Однако используется пакет 4K-текстур вы сможете снова насладиться этой классической игрой про Бэтмена.

Скачать пакет 4К-текстур можно по ссылке.