Batman: Arkham City исполнилось 14 лет - фанаты вспоминают культовую игру Rocksteady

18 октября 2025 года игре Batman: Arkham City исполнилось 14 лет. Релиз культового экшена от студии Rocksteady состоялся в 2011 году, и с тех пор проект остаётся одной из самых любимых игр о Бэтмене.

Многие поклонники отмечают, что Arkham City до сих пор выглядит и ощущается впечатляюще, несмотря на прошедшее время. Игра получила признание за атмосферный Готэм, увлекательный сюжет и сбалансированный геймплей, который стал эталоном для супергеройских проектов.

Некоторые фанаты признаются, что именно Arkham City остаётся для них лучшей частью серии — благодаря компактному, но насыщенному открытому миру и сильным персонажам. Даже спустя 14 лет игроки продолжают возвращаться к приключениям Тёмного рыцаря, подтверждая, что игра Rocksteady выдержала испытание временем.