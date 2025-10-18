Batman: Arkham City исполнилось 14 лет - фанаты вспоминают культовую игру Rocksteady

18 октября 2025 года игре Batman: Arkham City исполнилось 14 лет. Релиз культового экшена от студии Rocksteady состоялся в 2011 году, и с тех пор проект остаётся одной из самых любимых игр о Бэтмене.
Многие поклонники отмечают, что Arkham City до сих пор выглядит и ощущается впечатляюще, несмотря на прошедшее время. Игра получила признание за атмосферный Готэм, увлекательный сюжет и сбалансированный геймплей, который стал эталоном для супергеройских проектов.
Некоторые фанаты признаются, что именно Arkham City остаётся для них лучшей частью серии — благодаря компактному, но насыщенному открытому миру и сильным персонажам. Даже спустя 14 лет игроки продолжают возвращаться к приключениям Тёмного рыцаря, подтверждая, что игра Rocksteady выдержала испытание временем.
Вот пройду её и тоже буду вспоминать =)
Лучше сначала пройти Batman: Arkham Asylum, я в свое время сделала ошибку и проходила на пс3 Сити и почти ничего не понимала и только когда прошла Asylum перепрошла Сити и начал пазл склеиваться. Да и она легче чем Asylum.
сначала вообще надо ориджин пройти
Здесь играет роль порядок выхода, так как ориджин имеет малые отсылки на прошлые части. А так вообще пох, сити люблю за то что это первый тайтл который прошла, асайлум за загадочника, а найт не сильно зашел.
Ну не знаю,мне намного больше Аркхем Асайлум понравился
Боевка в City получше будет
Только продал типу диск с 1 частью на пс 3 )
вроде я в нее играл, но я ее не помню
И я к ним тоже отношусь
Как же быстро летит время. Игра потрясающая!.
Ещё играл в Batman: Arkham Asylum там 15 лет назад. Очень приятная была атмосфера в этих двух играх. Жаль что главный сюжет был короткий. Перепроходил несколько раз обе части. А сами головоломки, были немного сложные. Что удлиняло прохождения двух частей. Плащ Бетса, продолжал рваться, сильнее к концу игры. Летал как порванная тряпка. Забавно было конечно малость. Для того времени. Очень качественные были эффекты, дым, вода, блеск больничных камер. Красивые растения. Сам плющ персонаж )
И это ещё не всё там, что там было сделано довольно круто, для того золотого времени.