Нейросетевой дубляж, который вас приятно удивит своим качеством - культовая Batman: Arkham City получила русскую озвучку

Моддер MGVDubbing выпустил нейросетевую русскую озвучку для культового экшена Batman: Arkham City.

MGVDubbing пришлось озвучить тысячи реплик, провести доработку голосовых моделей и инструментов, чтобы озвучка звучала максимально естественно и передавала атмосферу оригинала.

Целью автора было дать русскоязычным игрокам возможность пройти игру с качественной озвучкой, сохранив характер персонажей, их эмоции и настроение каждой сцены. В озвучке иногда встречаются некоторые ошибки с ударениями, но качество дубляжа в любом случае впечатляет.