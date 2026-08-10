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Batman: Arkham City 17.10.2011
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9.2 5 254 оценки

Нейросетевой дубляж, который вас приятно удивит своим качеством - культовая Batman: Arkham City получила русскую озвучку

AceTheKing AceTheKing

Моддер MGVDubbing выпустил нейросетевую русскую озвучку для культового экшена Batman: Arkham City.

Batman: Arkham City "Русская озвучка и полный дубляж сюжетных диалогов, кат-сцен и жителей города"

MGVDubbing пришлось озвучить тысячи реплик, провести доработку голосовых моделей и инструментов, чтобы озвучка звучала максимально естественно и передавала атмосферу оригинала.

Целью автора было дать русскоязычным игрокам возможность пройти игру с качественной озвучкой, сохранив характер персонажей, их эмоции и настроение каждой сцены. В озвучке иногда встречаются некоторые ошибки с ударениями, но качество дубляжа в любом случае впечатляет.

ПК 48
88
64
Комментарии:  64
Ваш комментарий
Saka Madiq
озвучка звучала максимально естественно и передавала атмосферу оригинала

0:38 - иц э Бэтмэн!!! )))

59
Scorpion_GamePlay

Если честно, офигенно! Голоса почти похожи на оригинал по звучанию. А я то думал как бы ещё раз перепройти игру.

28
Madiark

Не сказал бы что удивила, проблемы с интонациями и странными ударениями никуда не делись

26
Melodic Osrik

и чем она отличается от других говананейроозвучек? всё как было в вульф амонг ас так и осталось

22
Валентин Добров

Для этой шедевральной игры, подойдет только живая озвучка профессиональными актерами.То что в видео, это прям плохо, обычно ужасно, а тут, просто плохо.В оригинале все шикарно ощвучено,особенно шикарен покойный Кевин Конрой, который озвучивал бэтмена.

19
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