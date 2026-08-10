Нейросетевой дубляж, который вас приятно удивит своим качеством - культовая Batman: Arkham City получила русскую озвучку

Моддер MGVDubbing выпустил нейросетевую русскую озвучку для культового экшена Batman: Arkham City.
MGVDubbing пришлось озвучить тысячи реплик, провести доработку голосовых моделей и инструментов, чтобы озвучка звучала максимально естественно и передавала атмосферу оригинала.
Целью автора было дать русскоязычным игрокам возможность пройти игру с качественной озвучкой, сохранив характер персонажей, их эмоции и настроение каждой сцены. В озвучке иногда встречаются некоторые ошибки с ударениями, но качество дубляжа в любом случае впечатляет.
0:38 - иц э Бэтмэн!!! )))
Если честно, офигенно! Голоса почти похожи на оригинал по звучанию. А я то думал как бы ещё раз перепройти игру.
Не сказал бы что удивила, проблемы с интонациями и странными ударениями никуда не делись
и чем она отличается от других говананейроозвучек? всё как было в вульф амонг ас так и осталось
Для этой шедевральной игры, подойдет только живая озвучка профессиональными актерами.То что в видео, это прям плохо, обычно ужасно, а тут, просто плохо.В оригинале все шикарно ощвучено,особенно шикарен покойный Кевин Конрой, который озвучивал бэтмена.