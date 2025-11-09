ЧАТ ИГРЫ
Batman: Arkham City 17.10.2011
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.2 5 106 оценок

В сети появился геймплей Batman Gangland - отменённого мультиплеера для Batman: Arkham City

AceTheKing AceTheKing

В сети появилось видео с геймплеем отменённого мультиплеерного режима Batman Gangland для Batman: Arkham City.

О планировавшемся мультиплеере стало известно благодаря тому, энтузиастам удалось восстановить и запустить один из билдов, оставшихся от разработчиков. Воссозданный режим демонстрирует оригинальную концепцию, где игроки могли примерить на себя как роль бандитов, так и героев.

С точки зрения злодея геймплей напоминал классический шутер от третьего лица, в то время как за Бэтмена или Робина игрокам предстояло действовать в духе стелс-сегментов одиночной кампании. Ключевой особенностью было то, что противниками в этом случае выступали не боты, а живые люди, что должно было создать совершенно уникальный асимметричный опыт в рамках вселенной Аркхэма.

14
5
Комментарии:  5
Giggity

Так в ориджинс был мультиплеер, так что можно сказать не отменённого , вроде похожи

9
Создатель_No Mans_Sky

Ты просто очень много требуешь от автора новости. Ишь ты, контекст знать, про другие игры серии что-то прочитать. Сложна.

3
BAZKIN

Походу его и взяли для мультиплеера Arkham Origins

3
WerGC

хорошо что не вышел,а вот RE не удержались и провалились

1
SerJar

Это не мультиплеер AC, а прототип онлайна origins