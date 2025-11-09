В сети появился геймплей Batman Gangland - отменённого мультиплеера для Batman: Arkham City

В сети появилось видео с геймплеем отменённого мультиплеерного режима Batman Gangland для Batman: Arkham City.



О планировавшемся мультиплеере стало известно благодаря тому, энтузиастам удалось восстановить и запустить один из билдов, оставшихся от разработчиков. Воссозданный режим демонстрирует оригинальную концепцию, где игроки могли примерить на себя как роль бандитов, так и героев.



С точки зрения злодея геймплей напоминал классический шутер от третьего лица, в то время как за Бэтмена или Робина игрокам предстояло действовать в духе стелс-сегментов одиночной кампании. Ключевой особенностью было то, что противниками в этом случае выступали не боты, а живые люди, что должно было создать совершенно уникальный асимметричный опыт в рамках вселенной Аркхэма.