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Batman: Arkham Knight 23.06.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.6 4 304 оценки

60-летний Брюс Уэйн, скрывающийся от мира: актер раскрыл подробности отмененного продолжения Batman: Arkham Knight

butcher69
Новости

После выхода Batman: Arkham Knight в 2015 году среди поклонников ходило множество слухов о продолжении, но вместо него вышла провальная Suicide Squad: Kill the Justice League. Но на днях актер Брюс Томас подтвердил, что продолжение действительно было в разработке.

Согласно Томасу, он должен был озвучивать постаревшего Брюса Уэйна, которому 60 лет. Планировалось показать Брюса сломленным и скрывающимся от мира, с травмированной ногой и многочисленными шрамами на лице. В центре сюжета должен был быть 25-летний сын Брюса, Дэмиен Уэйн. Томас и Джош Китон, актер, озвучивающий Дэмиена, успели отснять несколько сцен до отмены проекта. В одной из сцен Брюс даже обучал сына произносить фирменную фразу «Я Бэтмен».

Проект разрабатывался Warner Bros. Montreal, создавшей Arkham Origins. После отмены сиквела команда сосредоточилась на Gotham Knights.

4
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Serj77777

Очередное унижение старика,или позорная смерть на ссаной лавке под дождём,даже не знаю что лучше.)

3
BrokVud
Очередное унижение старика,или позорная смерть на ссаной лавке

А ведь так умер Эцио..))

4
hpi BrokVud

Припоминаю что он так не умер.

1
Jarvis666
остаревшего Брюса Уэйна, которому 60 лет. Планировалось показать Брюса сломленным и скрывающимся от мира, с травмированной ногой и многочисленными шрамами на лице. В центре сюжета должен был быть 25-летний сын Брюса

Хорошо что не вышло продолжение. Это был бы провал. Бетмен должен запомниться невозмутимым, хладнокровным и расчётливым. Его психологические проблемы были показаны в AK и этого достаточно. Вообще AK идеальное завершение трилогии я считаю...

2
ka27

Вспомнился Splinter Cell, который так и не вышел:

Он там скрывался больше, в многолюдных местах, даже геймплей выкладывали...

1
Navigor506

Это был Conviction, который в ходе разработки сильно поменялся.

1
ka27 Navigor506

Да, жду до сих пор :) не дали мне бездомным побегать !!!

1
MadPyramus

Ох уж эти главные протагонисты, Сэм из Конвикшн похож на Корво из Дисхонорд 2

Который в свою очередь похож на Джоэла из Ласт оф Ас

1
kedmaker

Темный рыцарь: Возрождение легенды - зачетный мульт про старичка

1
atlantix2000 .

Это было бы лучше того, что сделали с Бэтменом в Suicide Squad: Kill the Justice League.

0
Wolfenstein

нужно вовремя уметь останавливаться 🤣

-4
Пользователь ВКонтакте

Да какая разница, фонаты все равно порвутся // Денис Иванов

-6