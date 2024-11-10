60-летний Брюс Уэйн, скрывающийся от мира: актер раскрыл подробности отмененного продолжения Batman: Arkham Knight

После выхода Batman: Arkham Knight в 2015 году среди поклонников ходило множество слухов о продолжении, но вместо него вышла провальная Suicide Squad: Kill the Justice League. Но на днях актер Брюс Томас подтвердил, что продолжение действительно было в разработке.
Согласно Томасу, он должен был озвучивать постаревшего Брюса Уэйна, которому 60 лет. Планировалось показать Брюса сломленным и скрывающимся от мира, с травмированной ногой и многочисленными шрамами на лице. В центре сюжета должен был быть 25-летний сын Брюса, Дэмиен Уэйн. Томас и Джош Китон, актер, озвучивающий Дэмиена, успели отснять несколько сцен до отмены проекта. В одной из сцен Брюс даже обучал сына произносить фирменную фразу «Я Бэтмен».
Проект разрабатывался Warner Bros. Montreal, создавшей Arkham Origins. После отмены сиквела команда сосредоточилась на Gotham Knights.
Очередное унижение старика,или позорная смерть на ссаной лавке под дождём,даже не знаю что лучше.)
А ведь так умер Эцио..))
Припоминаю что он так не умер.
Хорошо что не вышло продолжение. Это был бы провал. Бетмен должен запомниться невозмутимым, хладнокровным и расчётливым. Его психологические проблемы были показаны в AK и этого достаточно. Вообще AK идеальное завершение трилогии я считаю...
Вспомнился Splinter Cell, который так и не вышел:
Он там скрывался больше, в многолюдных местах, даже геймплей выкладывали...
Это был Conviction, который в ходе разработки сильно поменялся.
Да, жду до сих пор :) не дали мне бездомным побегать !!!
Ох уж эти главные протагонисты, Сэм из Конвикшн похож на Корво из Дисхонорд 2
Который в свою очередь похож на Джоэла из Ласт оф Ас
Темный рыцарь: Возрождение легенды - зачетный мульт про старичка
Это было бы лучше того, что сделали с Бэтменом в Suicide Squad: Kill the Justice League.
нужно вовремя уметь останавливаться 🤣
Да какая разница, фонаты все равно порвутся // Денис Иванов