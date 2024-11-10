60-летний Брюс Уэйн, скрывающийся от мира: актер раскрыл подробности отмененного продолжения Batman: Arkham Knight

После выхода Batman: Arkham Knight в 2015 году среди поклонников ходило множество слухов о продолжении, но вместо него вышла провальная Suicide Squad: Kill the Justice League. Но на днях актер Брюс Томас подтвердил, что продолжение действительно было в разработке.

Согласно Томасу, он должен был озвучивать постаревшего Брюса Уэйна, которому 60 лет. Планировалось показать Брюса сломленным и скрывающимся от мира, с травмированной ногой и многочисленными шрамами на лице. В центре сюжета должен был быть 25-летний сын Брюса, Дэмиен Уэйн. Томас и Джош Китон, актер, озвучивающий Дэмиена, успели отснять несколько сцен до отмены проекта. В одной из сцен Брюс даже обучал сына произносить фирменную фразу «Я Бэтмен».

Проект разрабатывался Warner Bros. Montreal, создавшей Arkham Origins. После отмены сиквела команда сосредоточилась на Gotham Knights.