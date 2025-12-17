Batman: Arkham Knight получила новое обновление с улучшениями для Switch 2

Batman: Arkham Knight получил очередное обновление для Nintendo Switch. Заплатка улучшает стабильность на оригинальной Nintendo Switch и приносит дополнительные улучшения в плане производительности и графики на Nintendo Switch 2.

Согласно официальному сообщению Warner Bros. Games, игра стала более стабильной на обеих системах. Помимо этого, в портативном режиме Nintendo Switch 2 были добавлены дополнительные оптимизации, которые повышают качество изображения и производительность.

Примечания к патчу от 16 декабря 2025 года:

Спойлер

Улучшена стабильность Batman: Arkham Knight на Nintendo Switch.

Улучшена стабильность Batman: Arkham Knight на Nintendo Switch 2 благодаря обратной совместимости.

Улучшение производительности и графики во время игры на Nintendo Switch 2 без подключения к док-станции благодаря обратной совместимости.

Batman: Arkham Knight доступна в цифровом формате на Nintendo Switch.