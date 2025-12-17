Batman: Arkham Knight получила новое обновление с улучшениями для Switch 2

Batman: Arkham Knight получил очередное обновление для Nintendo Switch. Заплатка улучшает стабильность на оригинальной Nintendo Switch и приносит дополнительные улучшения в плане производительности и графики на Nintendo Switch 2.
Согласно официальному сообщению Warner Bros. Games, игра стала более стабильной на обеих системах. Помимо этого, в портативном режиме Nintendo Switch 2 были добавлены дополнительные оптимизации, которые повышают качество изображения и производительность.
Примечания к патчу от 16 декабря 2025 года:
- Улучшена стабильность Batman: Arkham Knight на Nintendo Switch.
- Улучшена стабильность Batman: Arkham Knight на Nintendo Switch 2 благодаря обратной совместимости.
- Улучшение производительности и графики во время игры на Nintendo Switch 2 без подключения к док-станции благодаря обратной совместимости.
Batman: Arkham Knight доступна в цифровом формате на Nintendo Switch.
На ПК проблемный запуск был т.е. на x86 архитектуре. Теперь вот на ARM архитектуре приходится латать....
А вот и знатоки подъехали...Поддерживаю,припоминаю. Даже вроде с продажи снимали? UE3?
UE 3.5
Я всё-таки надеялся на ответ "главного технического специалиста"!😁
игра топчик, два раза прошел уже, жаль что стараниями WB серия умерла
щас еще скорее всего до кучи netflix вы**ет и высушит .
Пипец,раньше на ПК через жопу работала.Теперь на Nintendo Switch вроде нормально. UE3 окончательно освоен видимо😁
это ue 3.5 и выглядит и работает лучше пятого
Да тут вопрос в поколении движка,а итерация и сейчас 5.6 уже вроде..."А воз и ныне там"🤣