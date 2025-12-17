ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Batman: Arkham Knight 23.06.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.7 4 832 оценки

Batman: Arkham Knight получила новое обновление с улучшениями для Switch 2

Gruz_ Gruz_

Batman: Arkham Knight получил очередное обновление для Nintendo Switch. Заплатка улучшает стабильность на оригинальной Nintendo Switch и приносит дополнительные улучшения в плане производительности и графики на Nintendo Switch 2.

Согласно официальному сообщению Warner Bros. Games, игра стала более стабильной на обеих системах. Помимо этого, в портативном режиме Nintendo Switch 2 были добавлены дополнительные оптимизации, которые повышают качество изображения и производительность.

Примечания к патчу от 16 декабря 2025 года:

Спойлер
  • Улучшена стабильность Batman: Arkham Knight на Nintendo Switch.
  • Улучшена стабильность Batman: Arkham Knight на Nintendo Switch 2 благодаря обратной совместимости.
  • Улучшение производительности и графики во время игры на Nintendo Switch 2 без подключения к док-станции благодаря обратной совместимости.

Batman: Arkham Knight доступна в цифровом формате на Nintendo Switch.

10
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Egik81

На ПК проблемный запуск был т.е. на x86 архитектуре. Теперь вот на ARM архитектуре приходится латать....

2
FumblingLysanias

А вот и знатоки подъехали...Поддерживаю,припоминаю. Даже вроде с продажи снимали? UE3?

Jоhnny FumblingLysanias

UE 3.5

1
FumblingLysanias Jоhnny

Я всё-таки надеялся на ответ "главного технического специалиста"!😁

Святой Джо

игра топчик, два раза прошел уже, жаль что стараниями WB серия умерла

2
vertehwost

щас еще скорее всего до кучи netflix вы**ет и высушит .

3
FumblingLysanias

Пипец,раньше на ПК через жопу работала.Теперь на Nintendo Switch вроде нормально. UE3 окончательно освоен видимо😁

Юрий Пенкин

это ue 3.5 и выглядит и работает лучше пятого

3
FumblingLysanias Юрий Пенкин

Да тут вопрос в поколении движка,а итерация и сейчас 5.6 уже вроде..."А воз и ныне там"🤣

1