Batman: Arkham Knight получит бесплатную русскую нейроозвучку - авторы показали первые сцены

Студия Arte AI показала первый игровой фрагмент своей русской нейроозвучки Batman: Arkham Knight. В демонстрацию вошли сцены из пролога: разговор в закусочной, появление Пугала и последующая эвакуация Готэма.

Разработчики уже подготовили голоса персонажей и добавили в тестовую сборку озвученные реплики пролога, первых двух глав и части третьей. Заодно команда исправила обнаруженные ошибки перевода и произношения имён.

Сейчас основная работа сосредоточена на проверке результата непосредственно в игре. Авторы проекта отдельно тестируют интонации, ударения, окончания фраз и громкость диалогов, поскольку даже корректно сгенерированная нейросетью речь требует дополнительной настройки для полноценного игрового прохождения.

Показанный ролик демонстрирует промежуточный результат, поэтому работа над проектом ещё продолжается. В дальнейшем Arte AI планирует озвучить оставшиеся реплики и провести дополнительную проверку во время прохождения Batman: Arkham Knight.

Готовая русская нейроозвучка будет распространяться бесплатно.