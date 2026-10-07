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Batman: Arkham Knight 23.06.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.7 5 002 оценки

Batman: Arkham Knight получит бесплатную русскую нейроозвучку - авторы показали первые сцены

Art Te Art Te

Студия Arte AI показала первый игровой фрагмент своей русской нейроозвучки Batman: Arkham Knight. В демонстрацию вошли сцены из пролога: разговор в закусочной, появление Пугала и последующая эвакуация Готэма.

Разработчики уже подготовили голоса персонажей и добавили в тестовую сборку озвученные реплики пролога, первых двух глав и части третьей. Заодно команда исправила обнаруженные ошибки перевода и произношения имён.

Сейчас основная работа сосредоточена на проверке результата непосредственно в игре. Авторы проекта отдельно тестируют интонации, ударения, окончания фраз и громкость диалогов, поскольку даже корректно сгенерированная нейросетью речь требует дополнительной настройки для полноценного игрового прохождения.

Показанный ролик демонстрирует промежуточный результат, поэтому работа над проектом ещё продолжается. В дальнейшем Arte AI планирует озвучить оставшиеся реплики и провести дополнительную проверку во время прохождения Batman: Arkham Knight.

Готовая русская нейроозвучка будет распространяться бесплатно.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
DeathStroke7
бесплатную русскую нейроозвучку

Ору, а что может быть не бесплатная нейро озвучка?

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