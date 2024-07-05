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Batman: Arkham Knight 23.06.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.6 4 153 оценки

Для Batman: Arkham Knight вышел мод, добавляющий в игру скин Лего Бэтмена

Your Hair is Beautiful

Моддер под ником kbachani добавил в Batman: Arkham Knight довольно необычный скин для Бэтмена - теперь всю игру можно пройти в роли Лего Бэтмена.

Скин доступен в двух вариантах: Лего Бэтмен из игры 2008 года от студии Traveller's Tales Lego Batman: The Video Game и Лего Бэтмен из мультфильма 2017 года "Лего Фильм: Бэтмен". Оба скина имеют анимацию движения губ и глаз, а также анимацию снятия маски Бэтмена для определенных сцен игры. В общем, мод сделан довольно качественно. Посмотреть его демонстрацию можно ниже:

Если мод вас заинтересовал, то скачать его можно бесплатно прямо с нашего сайта.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
JEKABRAZZ

На Nexus подобных модов с моделями из разных игр по DC и не только как у дурака фантиков.

Там кстати в Permissions and credits написано You are not allowed to upload this file to other sites under any circumstances, ну это разве волнует кого?

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SerJar

ну это же ПГ, чё ты хотел

им на такие помарки вообще пофиг, совсем авторов не уважают

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