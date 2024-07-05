Для Batman: Arkham Knight вышел мод, добавляющий в игру скин Лего Бэтмена

Моддер под ником kbachani добавил в Batman: Arkham Knight довольно необычный скин для Бэтмена - теперь всю игру можно пройти в роли Лего Бэтмена.
Скин доступен в двух вариантах: Лего Бэтмен из игры 2008 года от студии Traveller's Tales Lego Batman: The Video Game и Лего Бэтмен из мультфильма 2017 года "Лего Фильм: Бэтмен". Оба скина имеют анимацию движения губ и глаз, а также анимацию снятия маски Бэтмена для определенных сцен игры. В общем, мод сделан довольно качественно. Посмотреть его демонстрацию можно ниже:
Если мод вас заинтересовал, то скачать его можно бесплатно прямо с нашего сайта.
На Nexus подобных модов с моделями из разных игр по DC и не только как у дурака фантиков.
Там кстати в Permissions and credits написано You are not allowed to upload this file to other sites under any circumstances, ну это разве волнует кого?
ну это же ПГ, чё ты хотел
им на такие помарки вообще пофиг, совсем авторов не уважают