Batman: Arkham Knight 23.06.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.7 4 934 оценки

Джейсон Шрайер опроверг слух о том, что Rocksteady работает над Batman Beyond

AceTheKing AceTheKing

Ранее на этой неделе на 4chan анонимный источник утверждал, что Rocksteady занимается разработкой новой игры по мотивам Batman Beyond. Согласно слуху, действие проекта якобы должно было разворачиваться через много лет после событий Batman: Arkham Knight.

Сообщалось, что главным героем выступил бы Терри МакГиннис. Слух также приписывал игре наличие фирменной системы Nemesis, футуристический Готэм и возвращение легендарного сценариста Пола Дини.

Однако Джейсон Шрайер из Bloomberg опроверг данный слух. Каких-либо подробностей о том, над чем на самом деле работает студия, журналист не привел.

Комментарии:  3
FilthyZachary

Чан - это галимая помойка по типу Двача. Какой смысл вообще публиковать что там пишут?

Артем Lion

мы и не сомневались, что фейк

Пользователь ВКонтакте

Жаль, если так. // Андрей Абрамов