Энтузиаст перенес Человека-паука с оригинальной физикой полетов в Batman: Arkham Knight

Моддер под ником luki-1 представил экспериментальный проект с открытым исходным кодом под названием ArkWeb, который позволяет исследовать Готэм из Batman: Arkham Knight за Человека-паука с сохранением оригинальной физики полетов на паутине из Marvel's Spider-Man Remastered. Разработка не является обычной косметической заменой скина, а воспроизводит полноценный набор движений персонажа, включая бег по поверхностям, прыжки по точкам и акробатику.

В основу работы модификации легла гибридная архитектура одновременного запуска двух игр на одном компьютере. Проект Marvel's Spider-Man Remastered функционирует в качестве фонового скрытого клиента, отвечающего за расчет физики, управление с геймпада и логику перемещения героя. В свою очередь Batman: Arkham Knight выступает графическим хостом, на который проецируется игровой процесс.

Специальный скрипт на языке Python в реальном времени считывает окружение Готэма и воссоздает трехмерную геометрию коллизий физического движка Havok на высоте 2 км над Нью-Йорком в пространстве экшена от Insomniac Games. Отрендеренный кадр с Человеком-пауком захватывается через графический интерфейс Direct3D 12 и проецируется поверх сцены в Direct3D 11 на место Бэтмена, который скрывается из вида и выполняет роль невидимого манекена. Точки захвата бэткрюком из Готэма транслируются в механику притягивания паутиной.

Разработчик также реализовал бесшовный переход к боевой системе. Когда движок Batman: Arkham Knight фиксирует начало драки, управление передается оригинальной механике freeflow. Бэтмен продолжает вести бой, оставаясь невидимым, а трехмерная модель Человека-паука синхронизируется с его скелетом, покадрово повторяя положение суставов, плеч, рук и ног. Спустя 2 секунды после завершения схватки система автоматически возвращает игрока к свободному полету на паутине.

Для работы ArkWeb требуется компьютер с операционной системой Windows 10, способный одновременно поддерживать работу двух ресурсоемких проектов, геймпад Xbox, а также лицензионные копии Batman: Arkham Knight и Marvel's Spider-Man Remastered версии 4.0630 в сервисе Steam. При создании набора инструментов и анализе исполняемых файлов автор активно задействовал методы обратной инженерии и ассистентов искусственного интеллекта.

Проект находится на исследовательской стадии и имеет ряд технических ограничений. При быстром перемещении в неподгруженные районы города коллизии могут запаздывать на несколько секунд, освещение персонажа зависит от времени суток в невидимом Нью-Йорке, а во время рукопашных драк скелет не передает анимацию сжатия кулаков. Исходный код модификации опубликован в открытом репозитории на сервисе GitHub.