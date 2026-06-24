Фанаты 12 лет хвалили деталь в Batman: Arkham Knight, а это оказался обычный баг

Одна из самых обсуждаемых мелких деталей в Batman: Arkham Knight, которую фанаты годами считали намеренной задумкой разработчиков, на самом деле оказалась обычной ошибкой.

Речь идёт о забавной особенности в сценах с Робином: если игрок приседает за Бэтмена, Робин сразу повторяет движение. Но если присесть уже за Робина, сам Бэтмен никак не реагирует. Многие годы поклонники воспринимали это как тонкий штрих к характерам героев — мол, Робин всегда следует за наставником, а Бэтмен сохраняет дистанцию.

Однако бывший программист Rocksteady Studios Аадит Доши раскрыл неожиданную правду. По его словам, он однажды спросил у коллеги, который работал над этой системой, почему механика устроена именно так. Ответ оказался простым: «Это баг».

Сам Доши отметил, что подобные вещи часто становятся частью восприятия игры, даже если изначально были ошибками. По его словам, «половина игры существует в воображении игроков».

Иронично, но этот баг настолько удачно вписался в отношения Бэтмена и Робина, что многие до сих пор предпочитают считать его осознанной деталью, а не случайностью. Иногда игровые легенды рождаются именно так.