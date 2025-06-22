Фанаты готовят масштабный мод для Batman: Arkham Knight, который переосмыслит игру

Пока фанаты Темного Рыцаря ждут анонсов новых игр про Бэтмена, моддинг-сообщество продолжает совершенствовать предыдущие части культовой франшизы. Особое внимание уделяется Batman: Arkham Knight, которая завтра отметит свой 10-летний юбилей.

Одним из самых амбициозных проектов по обновлению игры стал Master Overhaul Mod от GPUnity. Эта масштабная модификация затрагивает ключевые аспекты геймплея, предлагая игрокам переосмысленный опыт прохождения. Среди основных изменений - глубокая переработка механик Бэтмобиля, где теперь внешние скины влияют на технические характеристики машины. Например, определенный вариант кастомизации увеличивает радиус действия электромагнитного импульса.

Значительным изменениям подверглась и система прокачки персонажа. Разработчики мода пересмотрели древо навыков, убрав некоторые чрезмерно мощные способности, а другие перенесли на "легендарный уровень", для разблокировки которого потребуется вложить 25 очков опыта.

Также мод улучшает тактические возможности Бэтмена: дымовая бомба теперь полностью лишает противников видимости во всем помещении, хотя визуальные эффекты этого нововведения пока находятся в доработке. Особый интерес вызывает возвращение способности Swarm Ability из Batman: Arkham City, позволяющей призывать стаю летучих мышей.

Авторы мода полностью переосмыслили систему боя:

Переработана анимация ударов и контрударов

Добавлены новые комбо-приёмы

Усовершенствована физика взаимодействия с окружением

Введена прогрессивная система сложности

Работа над Master Overhaul Mod продолжается (сейчас проходит этап тестирования сюжетной кампании), и авторы обещают еще больше изменений, которые должны вдохнуть новую жизнь в игру: моддеры намекают, что у них есть несколько идей для небольших изменений в кампании, которые сделают игру еще более интересной для тех, кто перепроходит Batman: Arkham Knight, но моддеры подчеркнули, что это будет сделано без использования ИИ.

Этот проект демонстрирует, как преданное сообщество моддеров помогает сохранять актуальность даже стареющим игровым франшизам.