Batman: Arkham Knight 23.06.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.7 4 866 оценок

Моддер показал как выглядят действия Тёмного рыцаря в Batman: Arkham Knight с точки зрения жителей Готэма и преступников

AceTheKing AceTheKing

Моддер Griff Griffin показал Batman: Arkham Knight с необычной стороны: как действия Тёмного рыцаря выглядят глазами обычных жителей Готэма.

Судя по видео, супергерой доставляет им немало проблем: регулярно устраивает драки прямо во дворах, крушит улицы во время погонь на Бэтмобиле и наводит ужас на жителей города с крыш зданий.

Моддер пояснил, что съемки велись с помощью модификаций, позволяющих переключать камеру на вид от лица неигровых персонажей. Кроме того, моддер показал как столкновения с Бэтменом выглядят со стороны преступников - судя по всему, им в разы хуже чем жителям.

48
8
Комментарии:  8
J a r v i s

Сделано прикольно и забавно, но со стороны обычного работяги это выглядит так, как будто Бэтмен занимается какой-то х*йнёй, специально на камеру, ради просмотров))

9
Ba1istiquePro

всратые мемные вставки

3
VIGITAL ART

Спасибо, уже видели на ютубе. Смеялся 😊очень понравилось 👍🤡

1
RMP

Думал, что в ролике будет POV из больницы от очередного бедолаги с переломанными ногами и руками)

1
Bargainer

Выходит местные его и заказали.

1
Ba1istiquePro

и бетмен такой

1
YouTube_GamesTezi

Прикольно, но вот тут 00:38 вообще не канон.

Manrin

Выглядит так будто какой-то неадекватный абьюзер в костюме буллит и кошмарит пацанов которые просто вышли на улицу потусоваться и почилить.