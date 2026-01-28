Моддер показал как выглядят действия Тёмного рыцаря в Batman: Arkham Knight с точки зрения жителей Готэма и преступников

Моддер Griff Griffin показал Batman: Arkham Knight с необычной стороны: как действия Тёмного рыцаря выглядят глазами обычных жителей Готэма.
Судя по видео, супергерой доставляет им немало проблем: регулярно устраивает драки прямо во дворах, крушит улицы во время погонь на Бэтмобиле и наводит ужас на жителей города с крыш зданий.
Моддер пояснил, что съемки велись с помощью модификаций, позволяющих переключать камеру на вид от лица неигровых персонажей. Кроме того, моддер показал как столкновения с Бэтменом выглядят со стороны преступников - судя по всему, им в разы хуже чем жителям.
Сделано прикольно и забавно, но со стороны обычного работяги это выглядит так, как будто Бэтмен занимается какой-то х*йнёй, специально на камеру, ради просмотров))
Спасибо, уже видели на ютубе. Смеялся 😊очень понравилось 👍🤡
Думал, что в ролике будет POV из больницы от очередного бедолаги с переломанными ногами и руками)
Выходит местные его и заказали.
Прикольно, но вот тут 00:38 вообще не канон.
Выглядит так будто какой-то неадекватный абьюзер в костюме буллит и кошмарит пацанов которые просто вышли на улицу потусоваться и почилить.