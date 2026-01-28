Моддер показал как выглядят действия Тёмного рыцаря в Batman: Arkham Knight с точки зрения жителей Готэма и преступников

Моддер Griff Griffin показал Batman: Arkham Knight с необычной стороны: как действия Тёмного рыцаря выглядят глазами обычных жителей Готэма.

Судя по видео, супергерой доставляет им немало проблем: регулярно устраивает драки прямо во дворах, крушит улицы во время погонь на Бэтмобиле и наводит ужас на жителей города с крыш зданий.

Моддер пояснил, что съемки велись с помощью модификаций, позволяющих переключать камеру на вид от лица неигровых персонажей. Кроме того, моддер показал как столкновения с Бэтменом выглядят со стороны преступников - судя по всему, им в разы хуже чем жителям.