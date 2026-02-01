Моддер работает над добавлением полноценного боя с Дэфстроуком в Batman: Arkham Knight

Известный моддер GPUnity, автор ряда популярных модификаций для серии игр о Бэтмене, работает над проектом, который добавит полноценный бой с Дэфстроуком в Batman: Arkham Knight. Чтобы продемонстрировать текущий прогресс, он опубликовал видео с геймплеем.

В оригинальной игре Batman: Arkham Knight не было настоящего сражения с этим персонажем. По сюжету герои встречаются, но их противостояние сводится лишь к танковой дуэли на Бэтмобиле. Поэтому GPUnity решил создать полностью игровую и рукопашную схватку с Дэфстроуком.

Для анимации персонажа моддер использует как собственные наработки, так и анимации, заимствованные у других героев. Например, за основу анимации ходьбы были взяты движения Азраила.

Точные сроки выхода мода пока не определены. Планируется, что бой будет добавлен на секцию крыши полицейского участка GCPD. После победы над Дэфстроуком Бэтмен не будет его арестовывать, чтобы сохранить целостность оригинального сюжета, в котором позже происходит их танковая битва. Этот мод должен стать значительным улучшением для фанатов, давно желавших настоящего противостояния с одним из ключевых антагонистов вселенной.