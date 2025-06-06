Некоторые игры для Switch 1 отлично работают на Switch 2 даже без обновлений

Специалисты Digital Foundry сделали пусть и небольшое , но приятное открытие, связанное с Nintendo Switch 2. На самом деле долгожданная консоль не ограничивается простой обратной совместимостью для игр с первой Switch.

Как выяснилось, на новой консоли игры для Switch 1 работают с улучшенной частотой кадров. Так произошло, например, с Batman: Arkham Knight. Из-за своей требовательности к ресурсам игра Rocksteady стала одним из худших портов для первой Switch. На улицах Готэма частота кадров едва достигала 15 fps.

В случае Switch 2, несмотря на то, что до идеального результата еще далеко, частота кадров достигает 30 fps. Правда, текстуры низкого качества и отсутствие сглаживания никуда не делись.По-настоящему негативный аспект кроется в работе портативного режима, так как игры для Switch 1 предназначены для отображения на экране с разрешением 720p. Поскольку в Switch 2 реализована простая технология масштабирования до 1080p, то результат оставляет желать лучшего.