Некоторые игры для Switch 1 отлично работают на Switch 2 даже без обновлений

Специалисты Digital Foundry сделали пусть и небольшое , но приятное открытие, связанное с Nintendo Switch 2. На самом деле долгожданная консоль не ограничивается простой обратной совместимостью для игр с первой Switch.
Как выяснилось, на новой консоли игры для Switch 1 работают с улучшенной частотой кадров. Так произошло, например, с Batman: Arkham Knight. Из-за своей требовательности к ресурсам игра Rocksteady стала одним из худших портов для первой Switch. На улицах Готэма частота кадров едва достигала 15 fps.
В случае Switch 2, несмотря на то, что до идеального результата еще далеко, частота кадров достигает 30 fps. Правда, текстуры низкого качества и отсутствие сглаживания никуда не делись.По-настоящему негативный аспект кроется в работе портативного режима, так как игры для Switch 1 предназначены для отображения на экране с разрешением 720p. Поскольку в Switch 2 реализована простая технология масштабирования до 1080p, то результат оставляет желать лучшего.
ух ты, игра 2015 года работает на железе 2025 в 30 фпс - это победа.
На Nintendo Switch 1, работал в 20 фпс
да ладно, подумаешь нвидиа убрала PhysX на новых картах, в это старье все равно никто не играл уже. А, ой...
Херня, а не новость. Ни о чем.
но нинтенды контора............. ещё и испортят
а вообще странно если свич 2 сравнивать с 1050 ти то в 30 фпс 1080р должна идти идеально - ватман как раз такое мог давать и на ультах спокойно