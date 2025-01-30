Пользователь поделился трогательной историей о том, как исполнитель роли Бэтмена из Batman: Arkham спас ему жизнь

Пользователь Reddit, страдающий шизофренией, рассказал свою историю о том, как Кевин Конрой, знаменитый голос Бэтмена, помог ему и поддержал. Эта история нашла отклик в сообществе и собрала более 79 тысячи лайков.

Пользователь с ником MaliciousMe87 был потрясён игрой Batman: Arkham Knight, где главный герой сталкивается с галлюцинациями и своими страхами, но сохраняет рассудок и борется с Пугалом и Джокером. Этот сюжет глубоко затронул его, так как он переживал похожие трудности в реальной жизни.

Он решил заказать у Конроя персональное 30-секундное видеообращение на платформе Cameo. Но вместо этого актёр записал шестиминутное послание, в котором выразил поддержку.

Не важно, что говорят голоса в твоей голове, но ты не один. У каждого человека своя битва внутри себя, поверь мне. Жизнь ни для кого не легка. Но я знаю, что она особенно сложна для тебя, как и для моего брата. Благослови тебя Господь, я с тобой и я верю в тебя. Бэтмен верит в тебя..

Хотя автор долгое время не планировал делиться этим видео, он опубликовал его, когда узнал, что Конрой сам рассказывал о своём брате, страдавшем от шизофрении.

Если кто-то из его семьи попросит меня удалить это видео, я, конечно, сделаю это. Но оно вдохновляло меня в самые трудные моменты, и, возможно, вдохновит кого-то ещё. Держитесь. Потому что Бэтмен верит в вас.

К сожалению, Кевин Конрой скончался 10 ноября 2022 года, но его слова и наследие продолжают вдохновлять людей по всему миру.