Пользователь поделился трогательной историей о том, как исполнитель роли Бэтмена из Batman: Arkham спас ему жизнь

Пользователь Reddit, страдающий шизофренией, рассказал свою историю о том, как Кевин Конрой, знаменитый голос Бэтмена, помог ему и поддержал. Эта история нашла отклик в сообществе и собрала более 79 тысячи лайков.
Пользователь с ником MaliciousMe87 был потрясён игрой Batman: Arkham Knight, где главный герой сталкивается с галлюцинациями и своими страхами, но сохраняет рассудок и борется с Пугалом и Джокером. Этот сюжет глубоко затронул его, так как он переживал похожие трудности в реальной жизни.
Он решил заказать у Конроя персональное 30-секундное видеообращение на платформе Cameo. Но вместо этого актёр записал шестиминутное послание, в котором выразил поддержку.
Не важно, что говорят голоса в твоей голове, но ты не один. У каждого человека своя битва внутри себя, поверь мне. Жизнь ни для кого не легка. Но я знаю, что она особенно сложна для тебя, как и для моего брата. Благослови тебя Господь, я с тобой и я верю в тебя. Бэтмен верит в тебя..
Хотя автор долгое время не планировал делиться этим видео, он опубликовал его, когда узнал, что Конрой сам рассказывал о своём брате, страдавшем от шизофрении.
Если кто-то из его семьи попросит меня удалить это видео, я, конечно, сделаю это. Но оно вдохновляло меня в самые трудные моменты, и, возможно, вдохновит кого-то ещё. Держитесь. Потому что Бэтмен верит в вас.
К сожалению, Кевин Конрой скончался 10 ноября 2022 года, но его слова и наследие продолжают вдохновлять людей по всему миру.
Вот это реально круто. Лучший голос Бэтмена, да еще и как человек норм был
Как же будет не хватать этого голоса в проектах о Бэтмене (
Так то в первой части Бэтмен больше противостоял своим страхам, чем в третьей. В Batman: Arkham Knight у него были голоса в голове и галлюцинации в виде Джокера, мешающего продвигаться вперёд. Да и Бэтмен на самом деле возможно единственный, кто никогда по-настоящему не боялся этого психа с зелёными волосами и лиловом костюме. Мне кажется, он его видел скорее из-за того, что он ощущал что-то наподобие утраты... Другое дело Batman: Arkham Asylum: Пугало всю душу вытряс из летучей мышки, а сцену из морга я вообще никогда не забуду. Да и первое появление убийцы Крока было очень впечатляющим!
Одна из самых душевных новостей за последнее время на Playground 😇
И да, если вас или вашего знакомого беспокоят какие-нибудь "голоса" или просто жить надоело, не пускайте всё на самотёк и просто запишитесь к хорошему психиатру (не психологу! это не врач, ничего назначать не имеет права), который при необходимости подберёт вам нужные рецептурные препараты, которые нормализуют вашу "мозговую биохимию".