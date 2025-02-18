Steam отмечает день рождения Брюса Уэйна скидками на множество игр о Бэтмене

В Steam любой повод хорош для новых заманчивых предложений. На этот раз в играх о Бэтмене стартовали акции, приуроченные к дню рождения Брюса Уэйна, который задувает свечи 19 февраля.

Разумеется, по этому случаю на все игры серии Batman: Arkham от Rocksteady действует распродажа: Asylym, City, Origins и Knight продаются по цене всего 3,99 евро за штуку. Также предлагается коллекция Batman: Arkham по цене 8,99 евро.

Цена Gotham Knights составляет 11,99 евро со скидкой 80%, тогда как цена Deluxe Edition снизилась до 15,99 евро. На Suicide Squad: Kill the Justice League действует скидка 90% и она доступна за 6,99 или 9,99 долларов за издание Deluxe. Обидно, что в этой тематической акций скидки не были предоставлены на игры серии LEGO Batman.

Все предложения ко дню рождения Брюса Уэйна в Steam можно найти на специальной странице. Они будут активны до 26 февраля. Продолжая тему, несколько дней назад Valve раскрыла даты распродаж и крупных фестивалей, которые пройдут во второй половине 2025 года.