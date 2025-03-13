В Batman: Arkham Knight можно стать Росомахой с уникальным набором приёмов

Теперь игрокам не нужно ждать релиза Marvel’s Wolverine от Insomniac Games, который все еще остается загадкой. Поиграть за культового мутанта можно уже сейчас — и для этого достаточно запустить Batman: Arkham Knight. Моддер Kalunn представил уникальную модификацию, превращающую Тёмного Рыцаря в Логана. Это не просто новый скин, а полноценная переработка боевой системы.

Batman: Arkham Knight известна своей динамичной системой боя, однако Kalunn изменил весь набор приемов, сделав их уникальными для Росомахи. Удары, захваты и добивания теперь соответствуют его мутантским способностям. Анимации были созданы с нуля, чтобы передать стиль боя Логана — агрессивный, жесткий и стремительный. Моддер учел даже нюансы движений, чтобы они выглядели натурально и не напоминали стандартные приемы Бэтмена.

Разумеется, этот мод не меняет голос главного героя, а также не убирает взаимодействие с союзниками Бэтмена. Вдобавок, Логану приходится управлять Бэтмобилем, что выглядит не совсем привычно. Однако, несмотря на эти мелкие несоответствия, мод выглядит впечатляюще. Хотя Batman: Arkham Knight вышла еще в 2015 году, спустя почти десять лет она все еще выглядит достойно. Игра до сих пор поражает качеством освещения, детализированными персонажами и атмосферными погодными эффектами. Несмотря на редкие технические огрехи, версия для ПК работает стабильно.