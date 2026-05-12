В сети появились информация и изображения предполагаемой игры Batman Beyond от Rocksteady

Согласно новой утечке, студия Rocksteady Studios работает над новой игрой во вселенной Batman Beyond, события которой разворачиваются после Batman: Arkham Knight. Проект описывают как своеобразный перезапуск серии Arkham с новым главным героем.

По данным инсайдера, изначально концепция игры строилась вокруг Дэмиена Уэйна в роли Бэтмена будущего — именно эту версию якобы разрабатывали ещё до релиза Suicide Squad: Kill the Justice League. Однако позже от идеи отказались, и теперь центральным персонажем стал Терри Макгиннис. Сообщается, что такой вариант продвигал сценарист Пол Дини, который якобы занимается сюжетом проекта.

Игра находится на ранней стадии разработки, поэтому подробностей пока немного. Источник утверждает, что сюжет вдохновлён мультсериалом Batman Beyond. Главными антагонистами выступят пожилой Брюс Уэйн и Дерек Пауэрс, более известный как Блайт. Также упоминается новый злодей, созданный специально под систему Nemesis, знакомую игрокам по Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War.

По атмосфере проект якобы остаётся близким к серии Arkham, но с более продолжительным временным промежутком — события не ограничены одной ночью, как в предыдущих играх. При этом футуризм будет заметно сдержаннее по сравнению с мультсериалом: стиль описывают как смесь мрачного старого Готэма и эстетики Cyberpunk 2077, без тотального засилья летающих машин и чрезмерной научной фантастики.

Автор утечки также заявил, что опубликованные изображения основаны на тестовой сборке годичной давности, однако были дополнительно обработаны с помощью ИИ для сокрытия возможных водяных знаков и защиты источников информации.