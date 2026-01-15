Слух: Meta уволила большую часть разработчиков Batman: Arkham Shadow - студия Camouflaj при смерти

Инсайдер ArkhamVideos сообщил о тревожных новостях, касающихся студии Camouflaj, разработавшей игру Batman: Arkham Shadow.
Согласно его данным, после недавней реструктуризации Meta компания могла полностью уволить персонал студии, включая геймдиректора Райана Пейтона и продюсера Мэтта Уокера, несмотря на предыдущие сообщения о том, что студия не затронута изменениями.
Позже представитель Meta подтвердил изданию Kotaku, что Camouflaj не закрывается, но признал, что студия была затронута волной увольнений. Однако, согласно последующей информации, увольнения фактически привели студию к состоянию клинической смерти - осталась лишь минимальная команда из менее чем десяти инженеров для работы над оборудованием Meta.
В результате проекты студии, включая возможное продолжение Batman: Arkham Shadow 2 и все будущие игры, по имеющимся данным, отменены. Таким образом, несмотря на то, что студия формально не закрылась, Camouflaj как полноценный разработчик игр, по всей видимости, прекратила свое существование.
Гении, оставили ток на мете игру), тут и так многие воруют, а они еще и залочили на одной системе)
без шансов портануть на ПК?
К сожалению да. Сам бы в тот же ре4 поиграл на ПК в максимальном разрешении и фпс, но к сожалению только автоном. Хотя на третьем квесте они хорошо идут, можно и повысить фпс и разрешение, через специальную программу
Вот ты серьёзно или притворяешься?
Meta купили эту студию, чтобы они производили игры для их платформы, чтобы продвигать свою платформу среди конкурентов.
Camouflaj не могли выпустить игру на других платформах, даже если бы захотели. А Meta никогда бы не захотели выпускать игру в том же Steam, потому что они полностью её сами профинансировали, чтобы завлечь новых пользователей на свою платформу.
И особо иронично читать, про "многие воруют". Да, никакой защиты на их платформе по сути-то и нет. Да, "многие воруют". Однако вот именно это и привело к тому, что теперь новых крупнобюджетных VR-игр по сути-то и не будет))0
Вот смехота-то, да?
Лучшая игра для вр после хл алекс, с большим кайфом прошёл.