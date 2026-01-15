Слух: Meta уволила большую часть разработчиков Batman: Arkham Shadow - студия Camouflaj при смерти

Инсайдер ArkhamVideos сообщил о тревожных новостях, касающихся студии Camouflaj, разработавшей игру Batman: Arkham Shadow.

Согласно его данным, после недавней реструктуризации Meta компания могла полностью уволить персонал студии, включая геймдиректора Райана Пейтона и продюсера Мэтта Уокера, несмотря на предыдущие сообщения о том, что студия не затронута изменениями.

Позже представитель Meta подтвердил изданию Kotaku, что Camouflaj не закрывается, но признал, что студия была затронута волной увольнений. Однако, согласно последующей информации, увольнения фактически привели студию к состоянию клинической смерти - осталась лишь минимальная команда из менее чем десяти инженеров для работы над оборудованием Meta.

В результате проекты студии, включая возможное продолжение Batman: Arkham Shadow 2 и все будущие игры, по имеющимся данным, отменены. Таким образом, несмотря на то, что студия формально не закрылась, Camouflaj как полноценный разработчик игр, по всей видимости, прекратила свое существование.