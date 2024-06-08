У VR-игры Batman: Arkham Shadow появился сюжетный трейлер

Вышел короткий, но напряженный трейлер Batman: Arkham Shadow, раскрывающий подробности заявзки VR-экшена. Трейлер погружает в хаос в Готэм-сити, вызванный злодеем Крысиным королем.
Действие Batman: Arkham Shadow разворачивается между событиями Batman: Arkham Origins и Batman: Arkham Asylum. В нем рассказывается о происхождении таких знаковых персонажей, как Страшила, Харли Квинн и других, поскольку Бэтмен пытается преодолеть противоречие, лежащее в основе его личности. применение силы в целях достижения мира.
В Batman: Arkham Shadow Готэм-сити осажден новой угрозой: загадочным Крысиным королем и его культистами. Были похищены государственные чиновники, в том числе соратники Бэтмена, комиссар Джим Гордон и окружной прокурор Харви Дент. Крысы пообещали казнить их в течение одной недели за преступления, совершенные против жителей Готэм-сити.
Выглядит красиво, звучит интересно, но Batman: Arkham Shadow будет доступна как эксклюзив Meta Quest 3. Если вы владелец шлема, то ждите релиз осенью 2024 года.
Отстаньте от серии аркхем, вы ее уже угробили
Эксклюзивы, все дела. Интересно, узнать что любители Сони скажут на этот счет.