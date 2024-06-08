У VR-игры Batman: Arkham Shadow появился сюжетный трейлер

Вышел короткий, но напряженный трейлер Batman: Arkham Shadow, раскрывающий подробности заявзки VR-экшена. Трейлер погружает в хаос в Готэм-сити, вызванный злодеем Крысиным королем.

Действие Batman: Arkham Shadow разворачивается между событиями Batman: Arkham Origins и Batman: Arkham Asylum. В нем рассказывается о происхождении таких знаковых персонажей, как Страшила, Харли Квинн и других, поскольку Бэтмен пытается преодолеть противоречие, лежащее в основе его личности. применение силы в целях достижения мира.

В Batman: Arkham Shadow Готэм-сити осажден новой угрозой: загадочным Крысиным королем и его культистами. Были похищены государственные чиновники, в том числе соратники Бэтмена, комиссар Джим Гордон и окружной прокурор Харви Дент. Крысы пообещали казнить их в течение одной недели за преступления, совершенные против жителей Готэм-сити.

Выглядит красиво, звучит интересно, но Batman: Arkham Shadow будет доступна как эксклюзив Meta Quest 3. Если вы владелец шлема, то ждите релиз осенью 2024 года.