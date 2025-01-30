VR-экшен Batman: Arkham Shadow получил обновление 1.3 с Новой игрой+ и новой сценой после титров

Стало доступно обновление 1.3 для VR-эшена Batman: Arkham Shadow. Оно, в частности, включает режим Новая игра+, который позволяет вам переносить предыдущий прогресс WayneTech. Завершение Новой игры+ открывает новый кинематографический ролик после титров, который является эксклюзивным для этого режима.

Другие важные изменения включают «бесконечные» версии испытаний Боя и Хищника, предлагающие бесконечные волны врагов, где вы выживаете как можно дольше. Новая игра+ также включает в себя переработанные боевые столкновения и встречи с хищниками в основной кампании, доступна новая запись для просмотра персонажей, а Camouflaj реализовали «многочисленные» дополнительные исправления ошибок.

Обновление 1.3 знаменует собой третий крупный патч после запуска Arkham Shadow's Quest 3 в октябре. В то время как обновление 1.1 в основном обеспечивало улучшения UX и исправления ошибок, декабрьское обновление 1.2 представило просмотр персонажей, новые карты испытаний и дополнительные локализации для озвучивания.

Сегодняшнее обновление также следует за новостями о том, что Arkham Shadow удвоила количество игроков за Рождество.