VR-игра Batman: Arkham Shadow получила возрастной рейтинг ESRB, подробно описывающий элементы игрового процесса

Batman: Arkham Shadow недавно получила официальный рейтинг от Entertainment Software Rating Board (ESRB). Этот рейтинг дает подробную информацию об элементах игрового процесса и содержании игры, которая является эксклюзивной для Meta Quest 3.

Batman: Arkham Shadow помещает игроков на место культового Бэтмена, который расследует таинственный культ, вызывающий беспорядки в Готэм-сити. Игра ведется от первого лица, что позволяет игрокам погрузиться в атмосферу, пересекая город, исследуя места преступлений, выполняя секретные задания и вступая в бой с различными противниками, включая культистов, головорезов и полицейских.

Бой в Batman: Arkham Shadow описывается как рукопашный, в котором игроки используют удары руками и ногами, чтобы побеждать врагов. Кроме того, игроки могут выполнять бесшумные тейкдауны, хватая и душить врагов сзади. Боевые сцены могут стать неистовыми, со световыми эффектами, звуками ударов и слышимыми криками боли. Хотя игра и изображает насилие, оно сопровождается легкими эффектами крови. Например, в определенных областях видны небольшие пятна крови, а определенная кат-сцена иллюстрирует персонажа, которому наносят удар ножом в руку, что приводит к эффекту брызг крови.

Это игра в жанре приключенческого боевика в виртуальной реальности, в которой игроки берут на себя роль Бэтмена, расследующего таинственный культ, наносящий вред Готэм-сити. С видом от первого лица игроки пересекают город, осматривая места преступлений, выполняя секретные задания и сражаясь с врагами (например, с культистами, бандитами, полицейскими). ​​Игроки участвуют в рукопашном бою, используя удары руками и ногами, чтобы победить врагов; игроки также могут бесшумно уничтожать врагов, хватая и душить их сзади. Иногда бой может быть неистовым, сопровождаться световыми эффектами, звуками ударов и криками боли. В некоторых областях на земле видны небольшие пятна крови; в катсцене показан персонаж, раненный в руку, с сопутствующим эффектом брызг крови. В игре появляется слово «sh*t», а один персонаж показывает поднятый средний палец.

Batman: Arkham Shadow выйдет на Meta Quest 3. В настоящее время у игры нет даты выхода, но на Summer Game Fest появятся дополнительные подробности об игре, включая потенциальное окно релиза.