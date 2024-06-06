VR-игра Batman: Arkham Shadow получила возрастной рейтинг ESRB, подробно описывающий элементы игрового процесса

Batman: Arkham Shadow недавно получила официальный рейтинг от Entertainment Software Rating Board (ESRB). Этот рейтинг дает подробную информацию об элементах игрового процесса и содержании игры, которая является эксклюзивной для Meta Quest 3.
Batman: Arkham Shadow помещает игроков на место культового Бэтмена, который расследует таинственный культ, вызывающий беспорядки в Готэм-сити. Игра ведется от первого лица, что позволяет игрокам погрузиться в атмосферу, пересекая город, исследуя места преступлений, выполняя секретные задания и вступая в бой с различными противниками, включая культистов, головорезов и полицейских.
Бой в Batman: Arkham Shadow описывается как рукопашный, в котором игроки используют удары руками и ногами, чтобы побеждать врагов. Кроме того, игроки могут выполнять бесшумные тейкдауны, хватая и душить врагов сзади. Боевые сцены могут стать неистовыми, со световыми эффектами, звуками ударов и слышимыми криками боли. Хотя игра и изображает насилие, оно сопровождается легкими эффектами крови. Например, в определенных областях видны небольшие пятна крови, а определенная кат-сцена иллюстрирует персонажа, которому наносят удар ножом в руку, что приводит к эффекту брызг крови.
Это игра в жанре приключенческого боевика в виртуальной реальности, в которой игроки берут на себя роль Бэтмена, расследующего таинственный культ, наносящий вред Готэм-сити. С видом от первого лица игроки пересекают город, осматривая места преступлений, выполняя секретные задания и сражаясь с врагами (например, с культистами, бандитами, полицейскими). Игроки участвуют в рукопашном бою, используя удары руками и ногами, чтобы победить врагов; игроки также могут бесшумно уничтожать врагов, хватая и душить их сзади. Иногда бой может быть неистовым, сопровождаться световыми эффектами, звуками ударов и криками боли. В некоторых областях на земле видны небольшие пятна крови; в катсцене показан персонаж, раненный в руку, с сопутствующим эффектом брызг крови. В игре появляется слово «sh*t», а один персонаж показывает поднятый средний палец.
Batman: Arkham Shadow выйдет на Meta Quest 3. В настоящее время у игры нет даты выхода, но на Summer Game Fest появятся дополнительные подробности об игре, включая потенциальное окно релиза.
И это после того, как они убили аркхэмовского бэтса таким ущербным способом... веры нет им
На ютабчике просто глянул фрагментик, да?
Зачем делать игру для мëртвой платформы? Это как с Метро, вообще не понимаю такой логики.
То что у тебя нет сраных 500$ на квест не значит что у других та же проблема. Второй квест вообще больше 20 лямов продался.
не нужен никому VR
Высрал, конечно. ВР очки сейчас не такая уж недоступная вещь. И чем больше будет на них хороших игр, тем будет выгоднее их брать, что бы такие как ты не бурлили потом "а все равно играть не во что. Смысл брать?".
Чего уж говорить, что даже Эйпл своим ширпотребом в виде Apple Vision Pro все же привлекли яблокодр*черов, заинтересовав их данным направлением, т.к. до этого они слышали, что ВР очки есть лишь в торговых центрах + Эйпл явно готовят новые очки, что подстегнет конкуренцию.
Да, да. Ведь ноунейм статья из ВК точно лучше знает что ВР умер. А вот мета, байты и даже яблоко просто дураки.
За ВР будущее. Щас у технологии два основных минуса - стоимость и комфорт и оба исправляются ударными темпами.
Для такого г*вна у меня никогда не будет ни 500, ни даже 1 бакса. Я не трачу деньги, на то, что будет пылиться на полке. VR это технология не нашего времени. Сейчас она находится она стадии огромных кнопочных телефоноа-кирпичей с антенами.ИИ предложить ей толком нечего, есть +- 3-4 крупных проекта, а остальное чисто лысого погонять.