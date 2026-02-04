Разработчики Batman The Telltale Series оставили в коде ироничное послание для игроков со слабыми ПК

Любители изучать внутренние файлы видеоигр нередко находят скрытые послания или шутки от программистов. Недавно внимание пользователей привлек фрагмент кода из приключенческой игры Batman The Telltale Series, в котором обнаружили функцию с говорящим названием PlayerSucks, что можно перевести как Игрок плох или Игрок отстой.
В найденном скрипте прописана логика адаптивной сложности для сцен с QTE. Комментарий разработчика внутри кода гласит, что если частота кадров у игрока отстойная, то ему следует купить компьютер получше. Однако сразу после этой фразы автор кода добавляет, что но также мы просто сделаем игру легче.
Судя по условиям в скрипте, игра проверяет время кадра. Если производительность системы падает ниже определенного значения (примерно 30 кадров в секунду) или если пользователь совершает определенное количество ошибок подряд, функция возвращает положительное значение. Это автоматически упрощает моменты с быстрым нажатием клавиш, помогая пользователям пройти сюжет даже при технических проблемах или недостаточной реакции, несмотря на саркастичный тон комментария в исходном коде.
В который раз убеждаюсь, что программисты умнейшие люди и если не будет каких-нибудь пекарей хлеба ничего не случится, а вот если не будет программистов весь мир станет и его откинет на 50 лет назад
Все профессии нужны- все профессии важны-не слышал поговорку?)))
Тоже самое можно сказать о любой профессии.
Если не будет дворников, весь мир встанет и его откинет на 500 лет назад в средневековье, когда нечистоты с улиц городов убирать было не принято. Точка.
Ренди, тот что слепил бордерлэндс 4, говорил тоже самое. По всей видимости они из одной секты.
Вряд ли это специально для игроков оставили, просто комментарии для себя)