В EGS стартовала бесплатная раздача The Telltale Batman Shadows Edition и Sunderfolk

Цифровой магазин Epic Games Store обновил список бесплатных предложений. С 14 по 21 мая (до 18:00 по МСК) пользователи могут бесплатно добавить в свои библиотеки две игры: приключение The Telltale Batman Shadows Edition и тактическую RPG Sunderfolk.
Главной неожиданностью стал набор о приключениях Темного рыцаря. The Telltale Batman Shadows Edition - это полное издание, объединяющее оба сезона знаменитого интерактивного сериала от Telltale Games: Batman: The Telltale Series и Batman: The Enemy Within. В комплект также входит дополнение Shadows Mode - специальный нуар-фильтр, который переводит визуальный ряд в черно-белую гамму с акцентами, создавая атмосферу классических детективных комиксов. Игра недоступна в России, так что для того, чтобы ее забрать, придется использовать аккаунт другой страны.
Вторая игра раздачи - Sunderfolk. Это пошаговая тактическая RPG, вдохновленная настольными ролевыми играми. Действие проекта разворачивается в мире антропоморфных животных, которые объединяются, чтобы защитить свой город от полчищ монстров. Игра доступна в России.
Я думал эти дегенераты давно обанкротились. О них после the walking dead не слышно ничего. Эта пораша картонная еще лет 10 назад или сколько там уже, 13-15, вызывала отвращение своей комиксной недографикой. Ultimate spider men 2003 года и то проработаннее был
Третий сезон бы, эх. Учитывая что они до сих пор не могут родить второй Wolf Among Us, продолжения я уже видимо не дождусь
А Бэтмен этот Шадоу эдишн кроме черно белого фильтра есть отличия от оригиналов?