В EGS стартовала бесплатная раздача The Telltale Batman Shadows Edition и Sunderfolk

Цифровой магазин Epic Games Store обновил список бесплатных предложений. С 14 по 21 мая (до 18:00 по МСК) пользователи могут бесплатно добавить в свои библиотеки две игры: приключение The Telltale Batman Shadows Edition и тактическую RPG Sunderfolk.

Главной неожиданностью стал набор о приключениях Темного рыцаря. The Telltale Batman Shadows Edition - это полное издание, объединяющее оба сезона знаменитого интерактивного сериала от Telltale Games: Batman: The Telltale Series и Batman: The Enemy Within. В комплект также входит дополнение Shadows Mode - специальный нуар-фильтр, который переводит визуальный ряд в черно-белую гамму с акцентами, создавая атмосферу классических детективных комиксов. Игра недоступна в России, так что для того, чтобы ее забрать, придется использовать аккаунт другой страны.

Вторая игра раздачи - Sunderfolk. Это пошаговая тактическая RPG, вдохновленная настольными ролевыми играми. Действие проекта разворачивается в мире антропоморфных животных, которые объединяются, чтобы защитить свой город от полчищ монстров. Игра доступна в России.