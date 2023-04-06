Сюжетный ролевой экшен Batora: Lost Haven добрался до Nintendo Switch

Издатель и разработчик инди-игр из Уэйкфилда (Великобритания) Team 17 и разработчик инди-игр из Ачиреале (Сицилия) Stormind Games объявили, что их сюжетная ARPG «Batora: Lost Haven» стала доступна для Nintendo Switch в Nintendo Eshop.
Первоначально выпущенная на PlayStation, Xbox и Steam в 2022 году, игра «Batora: Lost Haven» сочетает в себе уникальный гибридный хак-н-слэш и механику стрельбы с двумя стиками решением сложных головоломок. Batora: Lost Haven разворачивается в галактике потусторонних чужих планет и рассказывает об Аврил — маловероятной выжившей судьбе, меняющей мир, — когда она использует двойную силу Солнца и Луны, сражается с потусторонними врагами и отвечает на главный вопрос как далеко она готова зайти ради тех, кого любит.
Основные:
- Ответьте на зов судьбы: присоединяйтесь к Аврил, путешествуя по вселенной, раскрывая древние тайны, обладая невообразимой силой и принимая судьбоносные решения.
- Быстрый, многоуровневый бой: используйте силы Солнца и Луны, используя силу разума и тела в неистовых битвах с неземными врагами.
- Выберите свой путь: обдумайте свои действия и проложите свой путь в эпической межпланетной сказке, в конечном счете решив, скольким вы готовы пожертвовать ради любви.
- Решение запутанных головоломок: Решайте запутанные головоломки и потусторонние задачи, подвергая разум и тело Аврил серьезному испытанию.