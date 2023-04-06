Batora: Lost Haven 20.11.2022
5.9 37 оценок

Сюжетный ролевой экшен Batora: Lost Haven добрался до Nintendo Switch

©
monk70
Новости

Издатель и разработчик инди-игр из Уэйкфилда (Великобритания) Team 17 и разработчик инди-игр из Ачиреале (Сицилия) Stormind Games объявили, что их сюжетная ARPG «Batora: Lost Haven» стала доступна для Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Первоначально выпущенная на PlayStation, Xbox и Steam в 2022 году, игра «Batora: Lost Haven» сочетает в себе уникальный гибридный хак-н-слэш и механику стрельбы с двумя стиками решением сложных головоломок. Batora: Lost Haven разворачивается в галактике потусторонних чужих планет и рассказывает об Аврил — маловероятной выжившей судьбе, меняющей мир, — когда она использует двойную силу Солнца и Луны, сражается с потусторонними врагами и отвечает на главный вопрос как далеко она готова зайти ради тех, кого любит.

Основные:

  • Ответьте на зов судьбы: присоединяйтесь к Аврил, путешествуя по вселенной, раскрывая древние тайны, обладая невообразимой силой и принимая судьбоносные решения.
  • Быстрый, многоуровневый бой: используйте силы Солнца и Луны, используя силу разума и тела в неистовых битвах с неземными врагами.
  • Выберите свой путь: обдумайте свои действия и проложите свой путь в эпической межпланетной сказке, в конечном счете решив, скольким вы готовы пожертвовать ради любви.
  • Решение запутанных головоломок: Решайте запутанные головоломки и потусторонние задачи, подвергая разум и тело Аврил серьезному испытанию.
Консоли Релизы Трейлеры
1
0
Последние посты по игре Batora: Lost Haven
Объявлена официальная дата выхода ролевого экшена Batora: Lost Haven для Nintendo Switch
Объявлена официальная дата выхода ролевого экшена Batora: Lost Haven для Nintendo Switch
Хвалебный трейлер ролевого экшена Batora: Lost Haven
Хвалебный трейлер ролевого экшена Batora: Lost Haven
Batora: Lost Haven "Трейнер +12" [UPD: 08.11.2022] {ColonelRVH / WeMod}
Batora: Lost Haven "Трейнер +12" [UPD: 08.11.2022] {ColonelRVH / WeMod}
Комментарии: 0
Ваш комментарий