Сюжетный ролевой экшен Batora: Lost Haven добрался до Nintendo Switch ©

Издатель и разработчик инди-игр из Уэйкфилда (Великобритания) Team 17 и разработчик инди-игр из Ачиреале (Сицилия) Stormind Games объявили, что их сюжетная ARPG «Batora: Lost Haven» стала доступна для Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Первоначально выпущенная на PlayStation, Xbox и Steam в 2022 году, игра «Batora: Lost Haven» сочетает в себе уникальный гибридный хак-н-слэш и механику стрельбы с двумя стиками решением сложных головоломок. Batora: Lost Haven разворачивается в галактике потусторонних чужих планет и рассказывает об Аврил — маловероятной выжившей судьбе, меняющей мир, — когда она использует двойную силу Солнца и Луны, сражается с потусторонними врагами и отвечает на главный вопрос как далеко она готова зайти ради тех, кого любит.

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