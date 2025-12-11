Tencent продала студию Bulkhead новому консорциуму, поддерживаемому владельцем Team17

Tencent окончательно рассталась с разработчиком Bulkhead, передав студию в руки нового консорциума, сформированного Super Media Group (SMG), Everplay Group PLC (материнской компанией Team17) и инвестфондом Hiro Capital.

Bulkhead — создатели тактического шутера Battalion 1944 — уже несколько лет находилась в структуре Tencent через Splash Damage. После выхода Splash Damage из-под контроля китайского гиганта сделка по Bulkhead стала вопросом времени.

Теперь студия продолжает работу над своим новым IP под названием Wardogs, который выйдет в раннем доступе на ПК в 2026 году и позже доберётся до других платформ под издательством Team17.

Кроме того, Super Media Group рассматривает возможность присоединиться к разработке будущих частей Hell Let Loose — одного из флагманских проектов Team17.

Руководитель Bulkhead Джо Бреммер подчеркнул, что вся команда сохранит свои места:

«Мы рады партнёрству и дальнейшей работе над Hell Let Loose, а также выходу Wardogs в ранний доступ. Главное — мы сохраняем весь наш штат».

Everplay, купившая 20% SMG за £2 млн, заявила, что видит в сделке укрепление своих позиций в жанре FPS и выгодное долгосрочное вложение.

История Bulkhead остаётся непростой: после отмены Transformers: Reactivate студию затронули сокращения, а Splash Damage, бывший владельцем, пережил отделение от Tencent и переход под контроль неизвестных инвесторов.