Бета-тестирование новой RTS Battle Aces от бывших разработчиков StarCraft 2 начнется уже 25 июня

Эта игра переносит вас в мир будущего, где человечество покорило просторы Солнечной системы, но оказалось на пороге грандиозных перемен. Несмотря на впечатляющие достижения, дальнейшая экспансия за пределы родной системы пока остаётся недостижимой мечтой из-за колоссальных расстояний космоса. Однако революционный прорыв в области телепортации навсегда изменил облик военного дела. На смену традиционным пилотируемым боевым машинам пришли высокотехнологичные дроны, управляемые на расстоянии и способные вести сложные боевые действия.

В этих условиях на авансцену выходят командиры-наёмники, известные как Боевые Асы — непревзойдённые мастера тактических сражений с применением дронов. Их таланты и опыт высоко ценятся всеми влиятельными игроками Солнечной системы, что порождает ожесточённую конкуренцию за благосклонность Асов. Эти элитные бойцы выполняют контракты по захвату ключевых территорий и военных объектов, определяя тем самым баланс сил.

Недавняя загадочная катастрофа, в результате которой была уничтожена планета Меркурий, спровоцировала острый дефицит ресурсов и отчаянную борьбу за выживание среди населения Солнечной системы. Пока цивилизация пытается оправиться от потрясений, старые противоречия и конфликты разгораются с новой силой. Большая война, способная определить дальнейшую судьбу человечества, становится неизбежной.

В этой стратегии в реальном времени игроку предстоит взять на себя роль одного из легендарных Боевых Асов. Сражения развернутся на просторах всей Солнечной системы в формате дуэлей 1 на 1 или командных матчей 2 на 2. Перед каждым боем нужно будет тщательно продумать состав своей армии дронов, подобрав оптимальную комбинацию из 8 уникальных юнитов с разными технологическими уровнями. Затем наступит время пустить в ход всю свою тактическую смекалку, руководя войсками непосредственно на поле боя.

Игровой процесс основан на глубокой стратегии, где залогом успеха становится правильный подбор армии дронов еще до начала сражения. При этом многие типичные элементы классических RTS здесь упрощены или автоматизированы. Сбор ресурсов происходит в автоматическом режиме, необходимые апгрейды определяются заранее, а новые юниты мгновенно появляются в указанных точках. Благодаря этому игрок может полностью сфокусироваться на противостоянии с оппонентом, применяя всю свою хитрость и умение быстро адаптироваться к меняющейся ситуации на поле боя.