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Battle Aces 2025 г.
Экшен, Стратегия, Инди
6 2 оценки

Бета-тестирование новой RTS Battle Aces от бывших разработчиков StarCraft 2 начнется уже 25 июня

AceTheKing
Новости

Студия Uncapped Games объявила о том, что закрытое бета-тестирование предстоящей RTS Battle Aces начнется уже 25 июня. Записаться на него можно уже сейчас.

Разработчики Battle Aces стремятся создать гибрид RTS с более быстрыми играми. Матчи в игре длятся не больше 10 минут. Игра предлагает режимы 1v1 и 2v2 и лишена большей части экономики и строительства. Вместо этого игрокам предстоит выбрать из 45 различных юнитов с уникальными способностями, что позволяет сосредоточиться непосредственно на тактических решениях.

Разработкой игры занимаются некоторые бывшие разработчики StarCraft 2 и Warhammer: Dawn of War 2. Среди них есть Дэвид Ким, который известен как ведущий разработчик StarCraft 2, на данный момент он является геймдиректором Battle Aces. Дата выхода игры неизвестна.

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