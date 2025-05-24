Разработка Battle Aces официально прекращена: RTS-эксперимент от ветеранов индустрии не доберется до релиза

Uncapped Games объявила о прекращении разработки Battle Aces, амбициозной экшен-стратегии в реальном времени, которая должна была переосмыслить жанр для нового поколения игроков. В официальном заявлении студия отметила, что решение не было легким, но результаты раннего тестирования оказались недостаточными для дальнейших инвестиций.

Разработка Battle Aces была попыткой создать быструю, доступную и при этом тактически насыщенную RTS без привычной громоздкой экономики. В игре не было привычного строительства баз: вместо этого игроки выбирали юниты из 45 уникальных вариантов и сражались в скоротечных матчах длительностью не более 10 минут. Проект предлагал режимы 1v1 и 2v2 и сосредотачивался на боевых решениях.

Работой над игрой занимались ветераны жанра — в том числе Дэвид Ким, бывший ведущий разработчик StarCraft 2 и Warhammer: Dawn of War 2, выступавший в роли геймдиректора Battle Aces. Несмотря на энтузиазм команды и активное участие сообщества в бета-тестах, проект не смог достичь нужных показателей.

Студия поблагодарила игроков, фанатов, тестеров и стримеров, поддерживавших игру с момента анонса. Хотя путь Battle Aces подошёл к концу, команда обещает сохранить дух идей и вдохновения, рожденных в процессе создания игры.