Для Battle Brothers вышло обновление 1.5.2.2 с новым оружием и врагами

Студия Overhype Studios и издательство Hooded Horse выпустили контентное обновление 1.5.2.2 для тактической ролевой игры Battle Brothers. Это первый крупный патч с новым контентом за последний 1 год, который добавляет новые виды оружия, противников, предысторию персонажа и различные балансные правки.

В рамках обновления, разработчики расширили доступный арсенал снаряжения. Игрокам стали доступны 3 новых вида оружия. Первым нововведением стал полекс, представляющий собой двустороннее древковое оружие ближнего боя с топором на одной стороне и молотом на другой, предназначенное для эффективного ведения боя против тяжелобронированных целей. Вторым оружием стал тяжелый и широкий двухручный меч палача, наносящий повышенный урон по раненым врагам с низким уровнем здоровья. Третьим оружием стал эсток - двуручный колющий меч с высоким показателем игнорирования брони, эффективность которого напрямую зависит от параметра инициативы персонажа. Помимо этого, в игру были добавлены именные баклеры.

Ростер противников также претерпел изменения за счет добавления новых типов бойцов. В лагерях бандитов теперь встречаются разбойники-мародеры, которые представляют собой опасную версию классических налетчиков, обладают повышенными характеристиками и используют улучшенные комплекты брони. В войсках благородных домов появились латники, превосходящие по уровню экипировки стандартных пехотинцев. Список доступных для найма персонажей расширился благодаря появлению новой предыстории под названием Палач.

Важной частью обновления стали балансные изменения игрового процесса. Популярный перк Дуэлянт теперь работает корректно при использовании баклера во второй руке. Авторы снизили затраты очков действия для ряда ключевых способностей. Использование навыка Рипост теперь требует всего 2 очка действия вместо 4, а умения Раскол и Размах для боевого меча и ромфеи тратят по 5 очков действия вместо прежних 6. При этом способность Нокаут у годэндага теперь наносит 75% от базового урона оружия вместо 50%.

Среди прочих нововведений выделяется появление новой настройки скорости на глобальной карте, позволяющей перемещаться очень быстро. Рыцари благородных домов при наличии установленного дополнения Beasts and Exploration теперь могут появляться со специальными накладками на доспехи, а чемпионы могут получить уникальные именные шлемы. Разработчики также добавили новые цветовые вариации для некоторых видов брони и исправили ряд технических ошибок, связанных с поведением боевых собак, вылетами из-за использования умений и потерей предметов во время случайных событий.

Создатели проекта порекомендовали пользователям отключить или полностью удалить установленные модификации перед запуском обновленной версии игры, так как они могут приводить к несовместимости и техническим сбоям. Для тех игроков, кто хочет продолжить текущие кампании со старыми модами, сохранена возможность откатить версию игры до сборки 1.5.1.8 через меню свойств в библиотеке цифрового магазина Steam.