В Battle Brothers вышел минорный апдейт 1.5.1.8

Игра вопреки мнениям не забыта.

В прошлом году вышло обновление 1.5.1 с новым контентом. Затем несколько минорных апдейтов с фиксами и правками.

И вот спустя почти 10 месяцев наступивший 2026-ой год встречает нас еще одним минорным апдейтом, привносящим в игру желанные фиксы (и нежеланные поломки для модов и переводов).

Список исправлений:

1 - Игра теперь поддерживает более 2-х ГБ оперативной памяти, чтобы избежать сбоев, «радужных спрайтов» и поврежденных сохранений при использовании множества модов.(Раньше фиксилось MSU лаунчером, сейчас видимо это не нужно, не проверял)

2 - Исправлена ​​ошибка, из-за которой Древняя башня некорректно начисляла награды Картографа за обнаружение локаций.

3 - Исправлена ​​ошибка, из-за которой братья *Анатомы* некорректно погибали при воздействии мутаций из новых легендарных локаций.

4 - Исправлена ​​ошибка, приводившая к сбою при убийстве Великого Плотяного Голема контратакой, когда он выполнял Шквал атак.

5 - Исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторые Большие Плотяные Големы некорректно погибали при убийстве из луков или арбалетов.

6 - Исправлена ​​редкая ошибка, случавшаяся при убийстве контратакой с использованием «Упрека древних богов».

7 - Исправлена ​​ошибка, из-за которой щит «Gilder's Embrace» некорректно помечался как легендарный предмет.

8 - Исправлена ​​редкая ошибка события при выполнении амбиции «Мастерство владения молотом», когда в отряде были только мастера владения молотом.

9 - Исправлена ​​ошибка, из-за которой братья в начале игры за *Дезертиров* иногда не появлялись со щитами, хотя это было задумано.

10 - Обновлена ​​формулировка Клятвы Укрепления, чтобы было понятно, что бонусная цель включает в себя братьев, которые были сражены, а не просто убиты. ( Это для старта *Принесшие обет*)

11 - Исправлена ​​ошибка, препятствующая корректному обмену предметов с земли на предметы в сумках.

12 - Исправлена ​​ошибка, приводившая к сбою в конце боя, когда братья с эффектом «Окутанные дымом» были повержены.

13 - Исправлена ​​ошибка, из-за которой навык «Разрушение» некорректно учитывал мастерство владения молотом при расчете вероятности попадания, отображаемой во всплывающей подсказке.

14 - Исправлены различные опечатки и различные другие мелкие ошибки.

На этом все. Надеемся, что разработчик не только вышел из спячки, но и продолжит радовать нас грядущими обновлениями.