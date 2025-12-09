ЧАТ ИГРЫ
The Battle of Polytopia 09.02.2016
Стратегия, Инди, Пошаговая
7 8 оценок

Cymanti начинают "Новую Эру": в бете Polytopia появился радикально переработанный скин

chilipizdec chilipizdec

Разработчики The Battle of Polytopia представили новую бета-версию скина New Dawn для племени Cymanti, которая полностью меняет их визуальный стиль и подачу.

По лору, Cymanti оказались на грани уничтожения и решили радикально изменить подход к выживанию. Вместо пугающих форм — милый и «дружелюбный» облик. Генетики улья создали новых существ с большими глазами, яркими цветами и более привлекательным дизайном, надеясь таким образом повлиять на врагов.

При этом геймплейно племя остаётся смертельно опасным: привычные юниты Cymanti получили новые визуальные формы, но сохранили свои функции. Игроков ждут переработанные версии наземных, воздушных и морских существ, новые растения, грибы и биологические элементы, объединённые темой «милоты с ядом».

Что важно:

  • Полная визуальная переработка Cymanti
  • Новые модели юнитов, растений и биологических форм
  • Сохранён баланс и механики оригинального племени
  • Необычный контраст: милый стиль + всё та же жестокая биология

Как попробовать бету

Если у вас уже есть Cymanti, скин New Dawn доступен в бета-тесте:

  • iOS — через TestFlight
  • Android — через Google Play (бета-версия)
  • Steam — через вкладку Betas с кодом polytopiabetatesters

Новая эра Cymanti уже началась — и она куда милее, чем кажется на первый взгляд.

