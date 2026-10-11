Создатели The Battle of Polytopia признались в страхе перед моддерами и объяснили задержку интеграции со Steam Workshop

Отношение студии Midjiwan к пользовательским модификациям для пошаговой стратегии The Battle of Polytopia прошло длительный путь от откровенного страха до постепенного принятия. Ведущий разработчик проекта с ником Midji8 в интервью каналу PolyChampions рассказал о тяжелых внутренних переживаниях команды в период, когда сообщество впервые начало самостоятельно менять файлы игры.

По словам технического специалиста, авторы воспринимали собственный проект как родного ребенка и испытывали панический ужас перед перспективой отдать контроль над ним в руки сторонних энтузиастов. Создатели сильно опасались непредсказуемых фанатских правок и утраты творческой идентичности своего детища.

Это действительно пугает, ведь теряется контроль над собственным ребенком, отправленным в открытый мир, где с ним способны сделать абсолютно все.

- Midji8, ведущий разработчик The Battle of Polytopia

Постепенно руководство шведской студии пересмотрело взгляды и перестало препятствовать моддерскому движению. Разработчики намеренно убрали из программного кода искусственные преграды, мешавшие создавать фанатские надстройки. Однако официальной поддержки пользовательские работы не получили до сих пор.

Главным барьером на пути к внедрению полноценного инструментария и интеграции с сервисом Steam Workshop остается нестабильная кодовая база проекта. Любой регулярный патч неизбежно ломает сторонние модификации, приводя к программным сбоям и волне недовольства среди геймеров.

Программист подчеркнул, что студия официально поддержит моддинг только после завершения глубокой технической переработки движка. Команде требуется создать стабильный прикладной интерфейс, который гарантирует сохранность фанатских наработок после выхода плановых обновлений. В настоящее время в архитектуре сохраняется слишком много устаревших скриптов, требующих масштабной перезаписи.

При этом авторы внимательно наблюдают за экспериментами сообщества и отмечают высокий уровень отдельных решений вроде фанатских картографических редакторов. Недавно создателям даже пообещали продемонстрировать рабочий прототип модификации, адаптированный под мобильную платформу Android.

Стратегия The Battle of Polytopia изначально вышла на смартфонах в 2016 году, после чего добралась до персональных компьютеров в Steam и консоли Nintendo Switch. В настоящий момент программисты сосредоточены на исправлении базовой логики дорог и портов, откладывая публичный запуск мастерской на неопределенный срок.