В Steam можно получить песочницу Battle Simulator: Counter Stickman и RPG Crown Champion: Legends of the Arena

В Steam предлагается две игры бесплатно — это Crown Champion: Legends of the Arena и Battle Simulator: Counter Stickman. Пользователям нужно всего лишь добавить их в свою библиотеку Steam до указанного срока, чтобы сохранить их.но акция заканчивается 22 января. После получения обе игры навсегда остаются в библиотеке пользователя, даже если они никогда не будут загружены.

Crown Champion: Legends of the Arena — это гибридная ролевая игра и игра в жанре менеджмента, в центре которой — гладиаторские бои. Игроки нанимают и тренируют бойцов, управляют ресурсами и продвигаются по ряду арен, одновременно повышая свою репутацию. Игра была первоначально выпущена в 2016 году и обычно продается по низкой цене, но в целом получила положительные отзывы в Steam.

Battle Simulator: Counter Stickman - предлагает более простой подход. Игроки командуют небольшими группами юнитов-стикменов в коротких боевых сценариях. Игра относительно короткая и имеет смешанные отзывы пользователей, но ограниченное время, необходимое для её прохождения, позволяет легко попробовать её без риска. Как и во многих бесплатных акциях в Steam, в комплект входят коллекционные карточки, но их выдача отключена.

Steam часто проводит акции с бесплатным доступом к играм, особенно вне периодов крупных распродаж. Пользователи, отслеживающие эти предложения, часто добавляют игры в свои библиотеки, даже если не планируют играть в них сразу, поскольку после получения доступа к игре никаких негативных последствий нет.

Пользователям, желающим приобрести обе игры, следует поторопиться до окончания акции, поскольку Steam обычно удаляет бесплатный вариант без продления после истечения срока действия предложения.